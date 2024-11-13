В Московской области до конца года рассчитывают открыть ещё два стационара

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Комитет Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению провёл выездное заседание, в ходе которого депутаты посетили Ногинскую больницу. Там сейчас проводится модернизация приёмно-диагностического отделения, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Как рассказал главврач больницы Сергей Лившиц, отделение находилось в старом здании и не соответствовало современным требованиям.
По словам главврача, строительную часть работ планируют завершить до конца года. Некоторое время уйдёт на комплектацию стационара и его ввод в эксплуатацию.
Председатель комитета Андрей Голубев подчеркнул, что сегодня в Московской области работают 49 многопрофильных стационаров, 26 роддомов и шесть перинатальных центров.
До конца года планировали открыть три новых стационара. Один начал принимать пациентов с опережением сроков – это детская больница в Красногорске. Также вводятся реанимационное отделение и актовый зал в хирургическом корпусе №2 Подольской областной клинической больницы и больничный комплекс с поликлиникой на 450 посещений в смену, а также стационаром на 60 коек в микрорайоне Хотьково Сергиево-Посадского городского округа.
Как подчеркнул Голубев, кроме строительства новых объектов, в Подмосковье капитально ремонтируют имеющиеся. 13 должны сдать до конца года.
Читайте также:
На лекарства подмосковным льготникам в 2025 году пойдёт 30 млрд. рублей
В Подмосковье провели около 1,3 млн телемедицинских консультаций
Прививку от гриппа в Московской области сделали более 1 млн детей
«После модернизации в медучреждении будут диагностическая и противошоковая палата, кабинеты врачей. Рядом будут находиться кабинеты рентген, компьютерной томографии, зал реанимации для экстренных больных. Будут и две экстренные операционные – травматологическая и нейрохирургическая. Ногинская больница – травмоцентр самого высокого уровня. Сюда доставляют тяжёлых пациентов, пострадавших в ДТП», – рассказал Лившиц.
По словам главврача, строительную часть работ планируют завершить до конца года. Некоторое время уйдёт на комплектацию стационара и его ввод в эксплуатацию.
Председатель комитета Андрей Голубев подчеркнул, что сегодня в Московской области работают 49 многопрофильных стационаров, 26 роддомов и шесть перинатальных центров.
До конца года планировали открыть три новых стационара. Один начал принимать пациентов с опережением сроков – это детская больница в Красногорске. Также вводятся реанимационное отделение и актовый зал в хирургическом корпусе №2 Подольской областной клинической больницы и больничный комплекс с поликлиникой на 450 посещений в смену, а также стационаром на 60 коек в микрорайоне Хотьково Сергиево-Посадского городского округа.
Как подчеркнул Голубев, кроме строительства новых объектов, в Подмосковье капитально ремонтируют имеющиеся. 13 должны сдать до конца года.
Читайте также:
На лекарства подмосковным льготникам в 2025 году пойдёт 30 млрд. рублей
В Подмосковье провели около 1,3 млн телемедицинских консультаций
Прививку от гриппа в Московской области сделали более 1 млн детей
Лора Луганская