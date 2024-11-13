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В Московской области до конца года рассчитывают открыть ещё два стационара

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Фото: пресс-служба Мособлдумы

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Комитет Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению провёл выездное заседание, в ходе которого депутаты посетили Ногинскую больницу. Там сейчас проводится модернизация приёмно-диагностического отделения, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Как рассказал главврач больницы Сергей Лившиц, отделение находилось в старом здании и не соответствовало современным требованиям.
«После модернизации в медучреждении будут диагностическая и противошоковая палата, кабинеты врачей. Рядом будут находиться кабинеты рентген, компьютерной томографии, зал реанимации для экстренных больных. Будут и две экстренные операционные – травматологическая и нейрохирургическая. Ногинская больница – травмоцентр самого высокого уровня. Сюда доставляют тяжёлых пациентов, пострадавших в ДТП», – рассказал Лившиц.


По словам главврача, строительную часть работ планируют завершить до конца года. Некоторое время уйдёт на комплектацию стационара и его ввод в эксплуатацию.

Председатель комитета Андрей Голубев подчеркнул, что сегодня в Московской области работают 49 многопрофильных стационаров, 26 роддомов и шесть перинатальных центров.

До конца года планировали открыть три новых стационара. Один начал принимать пациентов с опережением сроков – это детская больница в Красногорске. Также вводятся реанимационное отделение и актовый зал в хирургическом корпусе №2 Подольской областной клинической больницы и больничный комплекс с поликлиникой на 450 посещений в смену, а также стационаром на 60 коек в микрорайоне Хотьково Сергиево-Посадского городского округа.

Как подчеркнул Голубев, кроме строительства новых объектов, в Подмосковье капитально ремонтируют имеющиеся. 13 должны сдать до конца года.

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#мособлдума
#андрей голубев
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#больница
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#здравоохранение
На лекарства подмосковным льготникам в 2025 году пойдёт 30 млрд. рублей
13 ноября 2024, 13:23

Фото: пресс-служба Мособлдумы

На обеспечение жителей Московской области льготными лекарствами в 2025 году направят порядка 30 млрд. рублей. Об этом стало известно на выездном заседании комитет Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«К нам в Подмосковье приезжают жители других регионов, которые хотят получать дорогостоящие редкие лекарства. Московская область с этим справляется. Кроме того, мы обеспечиваем свыше 700 тыс. федеральных и региональных льготников», – рассказал председатель комитета Андрей Голубев.
Он добавил, что проблемой пока является снабжение лекарствами сельских жителей. Чтобы решить вопрос, недавно Мособлдума приняла закон, упрощающий получение лицензии на розничную продажу лекарств медицинским организациям в сёлах, где нет аптек.

Голубев также выделил проблемный вопрос о снабжении лекарствами на фоне санкций со стороны недружественных государств.
«Есть ряд лекарственных препаратов, поставки которых из-за рубежа прекращены. Однако сейчас идёт активная замена на отечественные равнозначные аналоги», – отметил депутат.
На закупку лекарственных препаратов для обеспечения отдельных категорий граждан планируется увеличение бюджета в 2025 году.
«На это будет выделено порядка 30 млрд. рублей. При этом основная часть – более 27 млрд. – предусмотрена из регионального бюджета», – заявила заведующий организационно-методическим отделом Управления организации лекарственной помощи Минздрава Московской области Наталья Кирьянова.
Она также привела данные, согласно которым в регионе всего насчитывается 704 тыс. льготников: 267 – федеральных и 437 – региональных. Постоянно получают лекарства 489 тыс. человек.

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#мособлдума
#лекарства
#льготники
#бюджет
#подмосковье
#московская область
#андрей голубев
#депутат
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В Подмосковье провели около 1,3 млн телемедицинских консультаций
13 ноября 2024, 13:05

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 1,3 млн телемедицинских консультаций провели врачи для пациентов из Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«В ходе онлайн-приёма врач контролирует ход лечения, динамику, даёт рекомендации. Кроме того, в рамках телемедицинской консультации можно оформить цифровой льготный рецепт на лекарство или закрыть больничный», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
Она отметила, что телемедицинские консультации очень удобны и позволяют пациенту экономить время на поездку в поликлинику.

В областном Минздраве напомнили, что получить онлайн-консультацию врача могут также беременные женщины и дети. При этом дистанционный приём возможен только после очного посещения врача.

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#минздрав мо
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#здравоохранение
#московская область
#подмосковье
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Подмосковные врачи спасли младенца с врождённой непроходимостью пищевода
13 ноября 2024, 10:58

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства спасли младенца с врождённой непроходимостью пищевода. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступил новорожденный мальчик с атрезией, при которой пищевод развивается не до конца и заканчивается слепо. Для ребёнка это означает невозможность кормления. Кроме того, в большинстве случаев ниже зоны слепого конца пищевода формируется свищ – маленькое соустье, соединяющее пищевод с трахеей. Из-за этого слюна постоянное попадает из пищеварительного тракта в трахею, что приводит к развитию тяжёлой пневмонии.
«При такой патологии лечение может быть только хирургическим. В ходе операции мы восстановили правильную анатомию пищеварительного тракта. Теперь здоровью и жизни младенца ничто не угрожает. Раньше подобные операции выполняли открытым доступом. Сейчас мы используем эффективные методы, позволяющие проводить малотравматичные операции с минимальным вмешательством. После них дети быстрее восстанавливаются», – рассказал заведующий отделением хирургии новорождённых МОЦОМД Михаил Рехвиашвили.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

После операции ребёнок прошел реабилитацию в условиях стационара и сейчас выписан домой на амбулаторное лечение. Мальчик находится на грудном вскармливании, прибавляет в весе и развивается в соответствии с возрастом.

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#минздрав мо
#ребёнок
#младенец
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#врачи
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#новорождённые
#подмосковье
#московская область
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Врачи Детского центра им. Л. Рошаля спасли девочку с заражением крови
13 ноября 2024, 10:31

Фото: телеграм-канал ДКЦ

Врачи Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля спасли жизнь девочки, у которой отказали почки и развился сепсис. Об этом сообщается в телеграм-канале ДКЦ.
«Алиса поступила в подмосковный ДКЦ им. Рошаля в критическом состоянии. Простая кишечная инфекция быстро переросла в отказ почек, заражение крови и сепсис. Неделю врачи боролись за её жизнь. Сейчас Алиса идет на поправку, теперь у неё точно всё будет хорошо», – говорится в сообщении, в котором история спасения жизни ребёнка названа «чудесной».
Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля начал работу в августе этого года. Это флагманский проект в сфере здравоохранения Подмосковья. Там работают специалисты со всей страны – педиатры, хирурги, реабилитологи. Ежегодно стационарную помощь в центре будут получать около 15 тыс. пациентов и более 150 тыс. пациентов – амбулаторно.

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#здравоохранение
#дкц
#красногорск
#ребёнок
#девочка
#врачи
#подмосковье
#московская область
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Главврач Зарайской больницы Рапцун рассказал, как укрепить иммунитет поздней осенью
Главврач Зарайской больницы Рапцун рассказал, как укрепить иммунитет осенью
12 ноября 2024, 22:38

Фото: пресс-служба администрации г. о. Зарайск

Поздней осенью, когда температура воздуха снижается, а дни становятся короче, здоровье оказывается под угрозой. Поэтому в этот сложный период необходимо укреплять иммунитета, завил главный врач Зарайской больницы Роман Рапцун. Его слова приводят в пресс-службе администрации городского округа Зарайск.
«Несколько простых правил помогут защитить организм от сезонных заболеваний. Первое – это правильное питание. Рацион должен быть наполнен свежими овощами, фруктами и продуктами, богатыми витаминами. Уделите особое внимание цитрусовым, ягодам и зелени. Убедитесь, что в вашем меню присутствуют источники витаминов C, D и цинка. Второе правило – регулярная физическая активность. Даже простые прогулки на свежем воздухе улучшат кровообращение и укрепят иммунную систему», – отметил врач.
Стресс может негативно сказаться на здоровье. Необходимо находить время для отдыха и хобби, чтобы расслабиться и восстановить душевное равновесие, продолжил Рапцун.

Важный шаг к предотвращению простуд – регулярное мытьё рук, особенно после посещения общественных мест.

Один из самых эффективных способов защиты в холодное время года – это вакцинация против гриппа, заключил главврач Зарайской больницы.

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#подмосковье
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Названа профессия, представителям которой может грозить рак челюсти
Врач Тышкевич: Рак челюсти может грозить работникам горячих цехов
12 ноября 2024, 21:04

Фото: iStock/stevanovicigor

Стоматолог Наталья Тышкевич заявила, что рак челюсти может грозить работникам горячих цехов.
Также этому заболеванию могут быть подвержены курильщики и любители острой пищи.

«Рак челюсти — очень агрессивная онкология, с трудом поддается лечению. Одной из самых распространенных причин развития рака челюсти является хронический гайморит. Предшественниками заболевания являются хронические травмы слизистой оболочки рта. В группе риска также находятся курильщики», — добавила в беседе с NEWS.ru Тышкевич.

Ранее стоматолог-терапевт Павел Лысенков заявлял, что для здоровья зубов вредными являются газированные напитки и алкоголь.

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#здоровье
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Врач Степанов заявил об опасности сна с открытым окном
12 ноября 2024, 20:55

Фото: iStock/Jaqueline Bremmer

Старший преподаватель медфака Государственного университета просвещения патофизиолог Сергей Степанов заявил, что сон с открытым окном может грозить невралгией и миозитом.
Также такой сон чреват переохлаждением тех частей тела, которые остались открытыми.

«Когда под одеялом тепло, а снаружи холодно, спится легче. Но, засыпая с открытым окном, мы сталкиваемся с рисками. Та часть тела, которая ночью оказалась открытой, может переохладиться. И это способно вызвать либо мышечные боли — может развиться миозит, либо переохлаждение нерва — тогда может начаться невралгия», — предупредил в беседе с NEWS.ru Степанов.

Ранее врач-сомнолог, врач-кардиолог Наталия Золотарева заявила, что побороть бессонницу без препаратов можно с помощью дыхательных упражнений.

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#сомнолог
#тела
#здоровье
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Россиянам раскрыли, что спасёт от полноты осенью и зимой
Психолог Полина рекомендовала овощной и фруктовый рационы в борьбе с полнотой
12 ноября 2024, 20:48

Фото: iStock/SARINYAPINNGAM

Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Анжелика Полина заявила, что от набора веса в осенне-зимний период может спасти включение больше овощей и фруктов в свой рацион.
«Избегайте переедания. Замените вредные продукты на аналогичные, но при этом полезные. Хлеб — на хлебцы и снеки из злаков, пирожные и шоколад — на сезонные фрукты и сухофрукты. Обратите внимание на овощи и ягоды шоковой заморозки. Ешьте капусту, цитрусовые, пейте побольше воды. Больше овощей и ягод», — пояснила в беседе с NEWS.ru Полина.

Благоприятными в этом плане будут нормализация режима дня и сна, физические нагрузки, уменьшение стресса и т. д., добавила специалист.

Ранее диетолог Полина Журавлева заявляла, что ограничить потребление сахара полезно для здоровья, а сделать это проще можно, заменив его на полезные альтернативы, такие, как стевия, эритриол, мёд и кленовый сироп.

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#овощи
#диетолог
#фрукты
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В Детском центре им. Л Рошаля спасли новорождённую с тяжёлым пороком сердца
12 ноября 2024, 19:40

Фото: телеграм-канал ДКЦ

Хирурги Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля спасли жизнь новорождённой с критическим пороком сердца. Об этом сообщается в телеграм-канале ДКЦ.
В перинатальном центре Балашихи родилась девочка Василиса с критическим пороком сердца, которую экстренно перевели в центр для операции. Врачи провели все необходимые обследования и подтвердили диагноз: критически выраженный стеноз клапана лёгочной артерии.
«Была выполнена рентгенэндоваскулярная операция. Хирурги ввели тонкий катетер с надувающимся баллоном через сосуд в бедре и направили к клапану лёгочной артерии. Как только катетер достиг суженного участка клапана, баллон на конце катетера надулся и расширил суженное место. Врачи восстановили нормальный поток крови», – говорится в сообщении.
Отмечается, что это была первая в Детском центре кариохиругическая операция эндоваскулярный методом.

Хирургическое вмешательство прошло успешно. Василису уже выписали.

Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля начал работу в августе. Это флагманский проект в сфере здравоохранения Подмосковья. Там работают специалисты со всей страны – педиатры, хирурги, реабилитологи. Ежегодно стационарную помощь в центре будут получать около 15 тыс. пациентов и более 150 тыс. пациентов – амбулаторно.

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