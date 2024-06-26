В Австралии у мужчины выросли волосы в горле из-за 17 лет курения

Фото: IStock/Satjawat Boontanataweepol
В Австралии у мужчины после 17 лет курения начались проблемы с дыханием. У него в горле обнаружили скопление волос, сообщает Daily Mail.
Австралиец начал курить в 1990 году. Спустя 17 лет мужчина обратился к врачам с жалобами на хриплый голос, постоянный кашель и затрудненное дыхание. Обследование показало, что у него в горле начали расти волосы. Мужчину прооперировали и назначили антибиотики.
Но проблема появилась вновь, курильщик был вынужден на протяжении 14 лет регулярно посещать больницу. В 2022 году он окончательно отказался от вредной привычки, только тогда врачи смогли удалить волосы навсегда при помощи лазера.
В детстве мужчине проводили операцию на шее. Ее разрезали и вставляли дыхательную трубку, а после закрывали отверстие пересаженной кожей. Именно в этом месте скапливался сигаретный дым, что и могло стать причиной роста волос, поясняют медики. Явление считается редким и малоизученным.
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Но проблема появилась вновь, курильщик был вынужден на протяжении 14 лет регулярно посещать больницу. В 2022 году он окончательно отказался от вредной привычки, только тогда врачи смогли удалить волосы навсегда при помощи лазера.
В детстве мужчине проводили операцию на шее. Ее разрезали и вставляли дыхательную трубку, а после закрывали отверстие пересаженной кожей. Именно в этом месте скапливался сигаретный дым, что и могло стать причиной роста волос, поясняют медики. Явление считается редким и малоизученным.
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Олег Дикий