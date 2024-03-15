Подмосковные врачи спасли от паралича пациентку с грыжей в пояснице

Фото: пресс-служба Минздрава МО
44-летнюю женщину с жалобами на слабость и онемение ног, а также сильные боли спасли от инвалидизации врачи Долгопрудненской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Диагностика показала, что проблемы с ногами у пациентки спровоцировала межпозвонковая грыжа в поясничном отделе позвоночника. Грыжа сдавливала нервные окончания, ограничивая подвижность ног. Такое состояние грозило параличом нижней части тела, поэтому было решено провести операцию», — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Долгопрудненской больницы Павел Савинков.Он уточнил, что оперативное вмешательство проводилось под рентген-контролем и с использованием нейрохирургического микроскопа. Грыжу удалось удалить. После операции у пациентки прошли боли и онемение, а к вечеру женщина уже могла ходить самостоятельно.
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