Подмосковные врачи спасли подростка, который вывел детей из горящего здания

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
Врачи Московской области спасли подростка, отравившегося угарным газом при спасении детей из пожара. В преддверии 1 сентября пятнадцатилетний подросток из Егорьевского района был доставлен в детскую больницу Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД). Он отравился угарным газом, пытаясь спасти детей из горящего здания.
«Мы госпитализировали мальчика и провели специальную терапию по нейтрализации действия угарного газа, восстановлению функции дыхания», — рассказала заведующая отделением педиатрии Марина Волынская.
По информации приёмного отделения, подросток вывел двух детей из горящей квартиры многоэтажного дома, а также спас трёх собак, запертых в соседней квартире, и помог пожилым людям выбраться из задымлённого подъезда на улицу. Кроме того, он принимал участие в тушении пожара.
Подростка уже выписали домой для амбулаторного наблюдения. За проявленное мужество на пожаре он получил почётную грамоту от главы Егорьевска.
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Дайана Хусинова