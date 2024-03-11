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Россиянам раскрыли реальные причины головокружений

Мясников: Головокружение может говорить о проблемах с ушами
11 марта 2024, 23:55
Фото: istockphoto.com/Prostock-Studio

Фото: istockphoto.com/Prostock-Studio

Заслуженный врач России и известный телеведущий Александр Мясников заявил, что головокружение может быть симптомом заболевания внутреннего уха.
«Головокружение, а не пошатывание, неустойчивость походки, когда вокруг тебя кружится мир, потолок, небо — все это симптом заболевания внутреннего уха. Это почти всегда патология уха, а не инсульт, не атеросклероз и так далее. В 80% это доброкачественное позиционное головокружение», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.

По его словам, также головокружение может сигнализировать о воспалении лабиринтов уха, и в этом случае его необходимо лечить, в частности, гормонами.


Ранее Александр Мясников заявлял, что гипотония является нормой, а не болезнью.

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#врач
#заболевания
#здоровье
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Названа альтернатива коровьему молоку
Диетолог Сюракшина назвала такой альтернативой растительное молоко
11 марта 2024, 23:29

Фото: istockphoto.com/Bohdan Bevz

Диетолог, кандидат медицинских наук, эксперт Роскачества Елена Сюракшина назвала растительное молоко хорошей альтернативой коровьему, особенно в тех случаях, когда у человека аллергия на компоненты последнего.
«Я его иногда назначаю, например, при лактозной недостаточности, когда человек не воспринимает молоко. Плюс ко всему если у человека есть аллергия на глютен. Оно совершенно не содержит глютена», — добавила в беседе с Pravda.Ru Сюракшина.

Однако сеть и риски. Так, по словам врача, из-за содержания в растительном молоке сахарозы, оно может нанести вред людям с сахарным диабетом. Осторожным с напитком надо быть и тем, у кого аллергия на лактозную недостаточность.

Ранее диетолог, руководитель лаборатории изучения и коррекции пищевого поведения НМИЦ и профилактической медицины Минздрава РФ Софья Елиашевич заявила, что самый простой способ сделать блины полезнее – смешать пшеничную муку с цельнозерновой в соотношении один к одному. Также стоит снизить количество сахара и масла, добавляемых в тесто.

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#молоко
#вред
#аллергия
#диетолог
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Тренер Волынкина заявила о сложности избавления от «пивного живота»
11 марта 2024, 22:50

Фото: istockphoto.com/Staras

Спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина заявила, что от «пивного живота», представляющего собой висцеральный жир, избавиться очень непросто.
Она отметила, что упражнений на пресс в этом деле мало, здесь нужен системный подход.

«От висцерального жира избавиться сложно. Сомнительно полагать, что упражнения на пресс уберут пивной живот. Помимо упражнений нужно соблюдать режим питания: увеличить белок и снизить углеводы, и продолжительность сна семь-восемь часов в сутки», — пояснила в беседе с NEWS.ru Волынкина.

Ранее фитнес-инструктор Анастасия Андриянова рассказала, как правильно привести тело в порядок без вреда для здоровья. Он отметила, что для того, чтобы привести мышцы к лету в тонус, необходимо начинать тренироваться уже в марте.

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#здоровье
#спорт
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Врач Негорелова: При боли внизу живота необходимо вызывать скорую
11 марта 2024, 22:28

Фото: istockphoto.com/nensuria

Врач акушер-гинеколог Софья Негорелова рекомендовала россиянкам при острой боли внизу живота вызывать скорую помощь, поскольку вопрос может касаться жизни и смерти.
Она отметила, что причиной могут быть гинекологические проблемы. При этом, по её словам, важно установить, при каких обстоятельствах началось ухудшение состояния. Врач добавила, что в подобной ситуации важно обратится к любому медицинскому специалисту для помощи.

«В любом случае, если боль возникла остро и ваше состояние ухудшается, и при этом боль нарастает, необходимо вызвать скорую помощь. Это может быть вопрос жизни и смерти», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Негорелова.

Ранее предупредила врач акушер-гинеколог Виктория Фисюк заявила об опасности отсутствия регулярных осмотров, так как онкология матки и груди может протекать бессимптомно вплоть до 3-4 стадии.

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#гинеколог
#рак
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Названо необычное свойство селёдки
Врач Михалева: Селёдка может замедлить старение
11 марта 2024, 17:29

Фото: istockphoto.com/samael334

Врач-эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалева заявила, что некоторые продукты, такие, как жирная дикая холодноводная рыба, способны оказывать влияние на факторы, играющие роль в процессе старения.
«Это источник полиненасыщенных омега-3 жирных кислот. Омега-3 являются мощнейшими кардио- и ангиопротекторами, подавляют хроническое вялотекущее воспаление, защищают от оксидативного стресса, а также профилактируют остеопороз и сохраняют молодость кожи. Больше всего омега-3 содержат селедка и скумбрия», — пояснила в беседе с Газета.ру Михалева.

Также для предотвращения старения можно включить в рацион овощи, фрукты, цельнозерновые злаки и бобовые, нежирные и несладкие молочные продукты, а также постное мясо.

Ранее врач-гастроэнтеролог Ольга Евлашева заявляла, что наиболее полезными начинками к блинам могут стать фрукты. Также для начинки к масленичному блюду подойдёт ореховая паста без добавления сахара.

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#продукты
#овощи
#врач
#мясо
#рыба
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Врач объяснил причину увеличения веса после занятий спортом
Диетолог Садыков объяснил, почему после тренировок вес тела увеличивается
11 марта 2024, 15:51

Фото: istock / Iam Anupong

Часто люди после занятий спортом вместо ожидаемого снижения веса видят на весах новые килограммы. С чем связан набор веса после занятий спортом и как тратить больше калорий рассказал кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог и диетолог Рустем Садыков.
«Дело в том, что когда мышцы получают не типичную для них нагрузку в структуре тканей образовываются микроскопические повреждения. Эти разрывы быстро заполняются водой, что и приводит к резкому незначительному увеличению веса после тренировки. Спустя неделю тело адаптируется и вы начнете видеть на весах стабильный минус», – заявил врач.
Вес может прибавлять по нескольким причинам. Мышечная ткань больше жировой в три раза, поэтому после занятий спортом вес остается прежним, но тело подтягивается. Также, если неправильно питаться или находится в профиците калорий организм всё равно будет набирать килограммы, так как потребляет больше энергии, чем тратит.

Садыков отметил, что после занятий спортом тело может тратить калории до трех суток. Таким образом, занимаясь спортом на протяжении несколько недель, можно быстро привести тело в форму, не меняя питание.

«Важно также правильно отслеживать прогресс, зацикливание на цифрах весов не приведет к адекватному восприятию своего тела. При похудении в первую очередь нужно смотреть на то, как уходит лишняя жидкость, затем объёмы и только после на вес», – подытожил специалист.
Он отметил, что уровень энергии является лучшим индикатором правильного подхода к похудению. Эксперт призвал слушать свое тело и не допускать перегрузок.

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#врач
#диетолог
#тренировки
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«Есть и не толстеть»: Диетолог рассказала, как сделать блины полезными и менее калорийными
Диетолог Елиашевич объяснила, какие добавки сделают блины полезнее
11 марта 2024, 14:30

Фото: istock / Ann_Zhuravleva

С 11 по 17 марта по традиции Масленичной недели россияне будут активно печь блины. Это блюдо достаточно калорийное, но его можно «оздоровить» с помощью различных добавок. Как сделать блины более полезными, рассказала диетолог, руководитель лаборатории изучения и коррекции пищевого поведения НМИЦ и профилактической медицины Минздрава РФ Софья Елиашевич в беседе с «АиФ».
Диетолог заявила, что самый простой способ сделать блины полезнее – смешать пшеничную муку с цельнозерновой в соотношении один к одному. Также стоит снизить количество сахара и масла, добавляемых в тесто.

Лучше добавить ягоды, фрукты, овощи или зелень, отметила специалист. К примеру, можно сделать соленые блинчики, добавив в тесто тертый кабачок и много зелени. Чтобы избежать обилия масла при жарке, стоит воспользоваться кухонной кисточкой.

Помимо этого, она порекомендовала есть один блинчик во время обычного приема пищи. Если человек следит за фигурой, стоит есть лакомство только на завтрак. Эксперт также призвала избегать топпингов, варенья и шоколада.

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#диетолог
#масло
#блины
#фрукты
#еда
#питание
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Врач Евлашева рекомендовала начинять блины фруктами
11 марта 2024, 14:15

Фото: istockphoto.com/Mehriban Aliyeva

Врач-гастроэнтеролог Ольга Евлашева заявила, что наиболее полезными начинками к блинам могут стать фрукты.
Также для начинки к масленичному блюду подойдёт ореховая паста без добавления сахара.

«Регулярное употребление орехов помогает контролировать артериальное давление, снижать уровень «плохого» холестерина и уменьшать риск сердечно-сосудистых патологий. Если хочется сделать блины более сытными, для начинки можно выбрать творог в сочетании с фруктами или сухофруктами», — пояснила в беседе с RT Евлашева.

Также весьма полезными для здоровья могут стать мясо курицы, индейки, а также рыба, овощи, грибы, сыр.

Кроме этого, россиянам подсказали, что можно делать и чего нельзя во второй день празднования Масленицы. Как пишет Общественная Служба Новостей, в этот день принято убираться и работать, а также печь блины и готовить. А вот делать операции, если это только не экстренные случаи, а также ходить к стоматологу без особых показаний во второй день Масленицы не принято.

Ранее главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова напомнила о важности соблюдения меры в потреблении блинов в период Масленицы.

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#диетолог
#масленица
#блины
#меры
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Невролог Панков заявил о пользе сна на боку
11 марта 2024, 13:20

Фото: istockphoto.com/Ridofranz

Врач-невролог Максим Панков заявил, что сон в позе на боку полезен для здоровья, в частности, так можно уменьшить храп и изжогу.
«Сон на боку — самая популярная поза, поскольку она может уменьшить храп и изжогу, а также предотвратить боли в спине. Сон на спине — вторая по распространённости поза, она лучше всего подходит при болях в шее и заложенности носа. Но, если человеку комфортно спать на животе, это тоже вполне может быть нормой», — пояснил в беседе с RT врач.

Кроме этого, он напомнил о необходимости спать в полной темноте в прохладном помещении с комфортной температурой, а также о важности соблюдения режима отдыха.

А главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова напомнила о важности соблюдения меры в потреблении блинов в период Масленицы. При приготовлении блюда она посоветовала использовать молочные продукты пониженной жирности, более полезные начинки, а также отдать предпочтение именно выпеканию блинов, а не их жарке.

«Чтобы избежать переедания и чувства тяжести, здоровому человеку лучше ограничиться небольшой порцией блинов, не более 150-200 г с учётом начинки. Обычно это три-четыре штуки», — отметила в беседе с «Москвой 24» Стародубова.

Ранее диетолог Ирина Бережная заявляла, что переедание блинов на наступающую в этот понедельник Масленицу может вызвать тяжесть в животе, дискомфорт и даже острые боли. Чтобы избежать этого, рекомендуется употреблять не более двух блинов три раза в неделю и есть их чуть остывшими.

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#врач
#диетолог
#меры
#блюда
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Для больниц Подмосковья закупят более 500 холтеров и аппаратов ЭКГ
11 марта 2024, 12:54

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 500 аппаратов для холтеровского мониторирования и электрокардиографии закупят для медорганизаций Московской области, оборудование должно поступить в распоряжение врачей до конца текущего года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Мы планируем в этом году поставить в наши медицинские организации 550 холтеров и аппаратов ЭКГ. На закупку направят более 200 млн рублей», — отметила первый зампред подмосковного правительства Светлана Стригункова.
Она подчеркнула, что новые аппараты помогут более качественно диагностировать сердечно-сосудистые заболевания, а также сделают проверку здоровья более доступной.

Медицинское оборудование закупается по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва и в рамках реализации программы модернизации первичного медицинского звена по национальному проекту «Здравоохранение».

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