Россиянам раскрыли реальные причины головокружений

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Заслуженный врач России и известный телеведущий Александр Мясников заявил, что головокружение может быть симптомом заболевания внутреннего уха.
«Головокружение, а не пошатывание, неустойчивость походки, когда вокруг тебя кружится мир, потолок, небо — все это симптом заболевания внутреннего уха. Это почти всегда патология уха, а не инсульт, не атеросклероз и так далее. В 80% это доброкачественное позиционное головокружение», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.
По его словам, также головокружение может сигнализировать о воспалении лабиринтов уха, и в этом случае его необходимо лечить, в частности, гормонами.
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