В домодедовском ЖК «Прибрежный Парк» построят детско-взрослую поликлинику

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Поликлинику на 216 посещений за смену для детей и взрослых с встроенным постом скорой помощи возведут на территории жилого комплекса «Прибрежный Парк» в городском округе Домодедово, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Общая площадь здания будет составлять около 4 тысяч квадратных метров. В поликлинике за одну смену врачи смогут принять 162 взрослых пациента и 54 ребенка. Приём будут вести терапевты, педиатры, кардиологи, неврологи, хирурги, гинекологи, отоларингологи, офтальмологи и другие специалисты», — говорится в сообщении.На первом этаже поликлиники разместят регистратуру, гардероб, кабинет дежурного врача, аптечный киоск, а также пункт скоро помощи на две машины. Отмечается, что для пункта скорой помощи предусмотрен отдельный вход.
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Лев Каштанов