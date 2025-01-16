В домодедовском ЖК «Прибрежный Парк» построят детско-взрослую поликлинику

Подсчёт калорий — важный инструмент в заботе о своём здоровье и контроле над весом, однако многие не используют его из-за необходимости постоянно записывать калораж и делать различные вычисления. О том, как сделать подсчёт калорий простым и удобным, рассказала главный диетолог министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина.