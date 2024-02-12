Врач озвучила лучшую диету для укрепления сосудов пожилых людей

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Средиземноморская диета полезна престарелым людям, так как помогает укрепить сосуды. Об этом рассказала главный гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина.
В беседе с изданием «Москва 24» врач пояснила, что с возрастом сосуды становятся жесткими. Обычно это происходит из-за естественных процессов старения, но также имеет значение качество питания. При злоупотреблении соленой пищей, сахаром и животными жирами сосуды теряют эластичность.
Чтобы поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, Рунихина призвала пожилых россиян следить за рационом и обратить внимание на средиземноморскую диету. При таком типе питания человек выбирает растительные продукты, рыбу и оливковое масло.
Кроме сбалансированного питания, гериатр призвала увеличить физическую активность. Рунихина порекомендовала проходить ежедневно в среднем 8-10 тысяч шагов, отметил, что пожилым людям эту норму должен помочь определить врач.
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Чтобы поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, Рунихина призвала пожилых россиян следить за рационом и обратить внимание на средиземноморскую диету. При таком типе питания человек выбирает растительные продукты, рыбу и оливковое масло.
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Алина Юрчак