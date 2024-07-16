Подмосковные врачи спасли ребёнка с пулей в ухе

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Трёхлетнего ребёнка, случайно выстрелившего себе в ухо из игрушечного пистолета, вылечили врачи Видновской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Ребёнок поступил с жалобами на боль и инородное тело в ухе. Осмотр показал, что пуля из детского пистолета впилась в стенку костного отдела слухового прохода. Операцию по извлечению пули провели под общим наркозом. Инородное тело удалось достать с помощью специального крючка», — пояснил оториноларинголог Видновской больницы Рауль Тен.Он добавил, что своевременное извлечение инородного предмета спасло ребёнка от таких серьёзных осложнений, как снижение служа, появление пролежней слухового прохода и присоединение бактериальной инфекции.
Сейчас маленький пациент чувствует себя хорошо, его слух не пострадал.
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