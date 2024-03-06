Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Подмосковные врачи спасли женщину с кровотечением из-за миомы матки

Подмосковные врачи спасли женщину с кровотечением из-за миомы матки

06 марта 2024, 11:35
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

49-летнюю женщину с анемией из-за продолжающегося три недели кровотечения, вызванного миомой матки, спасли врачи Балашихинского родильного дома, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Женщина поступила с жалобами на длительные кровянистые выделения, головокружение и нарастающую слабость. Обследование выявило в матке пациентки множественную миому, которая и спровоцировала кровотечение. Учитывая тяжесть состояния пациентки и расположение миомы, было принято решение удалить матку с придатками. Операция прошла успешно», — рассказала акушер-гинеколог Анна Шестакова.
Миома матки — хроническое заболевание, при котором внутри органа формируются узлы. Миома встречается у 70-80% женщин и длительное время может протекать без симптомов. Признаками миомы могут стать боли внизу живота, изменение менструального цикла, кровянистые выделения, боли в пояснице и учащённое мочеиспускание. Для диагностики необходимо провести УЗИ и МРТ органов малого таза.

Читайте также:

Названа неожиданная польза жира для красоты и здоровья

В Подмосковье девушку вылечили от бешенства после укуса обезьяны

Врач назвала категории людей, которым противопоказано интервальное голодание
#балашиха
#врачи
#хирург
#женщины
#медицина
#здравоохранение
#минздрав мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названа неожиданная польза жира для красоты и здоровья
Эндокринолог Квасова: жир полезен для здоровья и красоты
06 марта 2024, 11:26

Фото: iStock/undefined undefined

Жир играет важную роль в поддержании жизнедеятельности человеческого организма. О пользе жиров рассказала врач-терапевт, эндокринолог медицинских центров «Андреевские больницы — Неболит» Анастасия Квасова.
«Жир является основным источником энергии, причем его энергетическая ценность в 2,5 раза выше по сравнению с белками и углеводами. Это делает жир неоценимым источником топлива для нашего тела, особенно в условиях дефицита пищи, — рассказала Квасова в беседе с «Вечерней Москвой».

Кроме того, специалист отметила, что жировая ткань выполняет функцию терморегуляции. Именно прослойка позволяет телу поддерживать стабильную внутреннюю температуру, что очень важно для выживания в различных климатических условиях.

При этом жир обеспечивает защиту для сердца, почек и ЖКТ. Он смягчает внешние удары и повреждения. Также жиры положительно влияют на состояние кожи и волос. А их недостаток может привести к потере эластичности кожи и блеска волос.

Квасова добавила, что жир имеет важное значение для репродуктивной функции и общего гормонального баланса в организме, а также необходим для поддержания работы иммунной системы, защищая организм от инфекций и болезней.

Таким образом, врач пояснила, что жир выполняет жизненно важные функции и является неотъемлемой частью здорового питания и образа жизни.

Читайте также:

«Жир против жира»: Диетолог перечислила калорийные продукты, помогающие худеть

Российские хирурги начали использовать жир для восстановления кровоснабжения

Диетолог Афинская назвала продукт, уменьшающий жир на животе
#продукты
#врач
#диетолог
#тела
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье девушку вылечили от бешенства после укуса обезьяны
06 марта 2024, 11:08

Фото: istockphoto / Valentin Petkov

Подольские врачи помогли девушке, пострадавшей от укуса обезьяны. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
27-летняя девушка обратилась в больницу после отдыха на курорте, где её в предпрельче укусила обезьяна вов время фото.

«Девушка обратилась к нам в больницу на седьмой день после происшествия. Мы провели ей ревакцинацию от бешенства. Всего пациентке было назначено 5 таких инъекций», — поделилась заведующая обособленным структурным подразделением №1 Подольской больницы Наталья Артемова.

Стоит отметить, что в местном госпитале ей обработали рану, вкололи вакцину от бешенства, оформили прививочный сертификат. На сегодняшний день пациентка чувствует себя хорошо и продолжает лечение. ​Кроме этого, врач ​настоятельно рекомендует не забывать о правилах обращения с животными во время пребывания на отдыхе.

Читайте также:

Врач назвала категории людей, которым противопоказано интервальное голодание

В Подмосковье завершилась Всероссийская акция «Поколение добра»

Искусственный интеллект помог подмосковным врачам сэкономить время на заполнение медкарт
#лечение
#врач
#больницы
#происшествия
#девушка
#животные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач назвала категории людей, которым противопоказано интервальное голодание
«Газета.ру»: Нутрициолог Несвит рассказала о минусах интервального голодания
06 марта 2024, 07:02

Фото: iStock/Chinnapong

Интервальное голодание — это метод, который направлен на активизацию внутренних ресурсов организма, однако он подходит не всем. Об этом рассказала в беседе с изданием «Газета.ру» врач-нутрициолог Екатерина Несвит из Международного Института Интегративной Нутрициологии (МИИН).
Как объяснила специалист, голод является сигналом о необходимости питательных веществ для организма, а регулируют его два важных гормона — грелин (заставляющий нас испытывать чувство голода) и лептин (он, напротив, подавляет чувство голода).

Симптомы голода могут включать жжение, слабость и головокружение, а регулярное питание углеводами может привести к гипогликемии и дефициту энергии.

«Для регуляции чувства голода необходимо сохранять чистый промежуток между приемами пищи. Он может не сработать, если на завтрак у вас кофе с печенькой, а на обед — бутерброд с чаем», — добавила нутрициолог.

Интервальное голодание очищает внутреннюю среду, активирует иммунную систему и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Они расходуют свои запасы быстро потребляемого топлива на основе сахара и постепенно преобразуют жир в энергию за счёт более медленного метаболического процесса. К такому выводу пришли нейробиолог Марк Мэттсон из Университета Джона Хопкинса и специалист по проблемам старения Рафаэль де Кабо из Национального института старения.

Существуют различные схемы подобного метода. Это могут быть:
— метод 16/8 – так называемое ежедневное голодание в течение 14-16 часов подряд и приём пищи только в течение оставшихся часов дня;
— голодание в течение всего дня, один или два раза в неделю (метод 6:1 или 5:2);
— альтернативный дневной пост, когда один день человек ест, а на второй голодает.

Однако все они рекомендуются только здоровым взрослым людям старше 18 лет, и не подходят для беременных и кормящих женщин, а также людей с болезнями печени, сахарным диабетом или расстройствами пищевого поведения.

В любом случае, как подчеркнула Екатерина Несвит, перед принятием решения о проведении интервального голодания обязательно необходима консультация со специалистом.

Ранее врач-педиатр Александр Карасёв рассказал, что интервальное голодание «отлично работает на людях, которые перешли рубеж 40 лет», однако отметил, что такой тип питания не подходит детям, потому что их организм рассчитан на большой оборот энергии, и есть вероятность, что при интервальном голодании ребёнок не получит достаточного количества питательных веществ, чтобы восполнить потраченную энергию.

Читайте также:

Названа группа людей, для которой опасно интервальное голодание

Диетолог рассказала, чем опасно голодание

Учёные объяснили, как интервальное голодание влияет на здоровье клеток
#здоровье
#еда
#советы
#врачи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дядя Кейт Миддлтон опроверг теории заговора о здоровье принцессы Уэльской
Daily Mail: Дядя принцессы Уэльской призвал дать ей «больше пространства»
06 марта 2024, 04:41

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Дядя принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, Гэри Голдсмит, опроверг дикие теории заговора о здоровье своей племянницы, которая восстанавливается после операции на брюшной полости. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.
Выступая в социальных сетях, Голдсмит сказал, что сторонники теории заговора должны оставить принцессу в покое прямо сейчас, потому что есть причина, по которой о её здоровье не говорят.

«Но поскольку Кейт есть Кейт, она делает такую потрясающую работу, к ней всегда проявляют интерес. Она член королевской семьи номер один не просто так, и я просто умоляю людей дать ей немного пространства», — заявил дядя ​принцессы.

Кейт Миддлтон провела почти две недели в клинике Мэрилебон в Лондоне после операции на брюшной полости, откуда была выписана 29 января.

Принцесса Уэльская не будет участвовать в официальных королевских мероприятиях до Пасхи после серьезной операции в январе, а Кенсингтонский дворец на прошлой неделе настаивал, что у нее всё еще «всё хорошо».

Кейт не видели ни на каких королевских мероприятиях с тех пор, как она посетила церковь в Сандрингеме на Рождество с наследником престола, принцем Уильямом, а также их детьми Джорджем, Шарлоттой и Луи.
#здоровье
#великобритания
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Строительство детского медцентра в Красногорске вышло на финишную прямую
05 марта 2024, 19:43

Фото: пресс-служба правительства МО/Виталий Ватулин

Строительная готовность Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля, который возводят в Красногорске, составила около 87%. С врачами будущего медучреждениям пообщались при помощи видеоконференцсвязи губернатор Московской области Андрей Воробьёв и зампред правительства России Татьяна Голикова, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
«Сделаем всё, чтобы открыть первый детский госпиталь 1 июня 2024 года. Построили мы его достаточно быстро. Наша задача – обеспечить качественное высокотехнологичное медицинское обслуживание», — сказал Воробьёв.
Клинический центр в Красногорске станет головным учреждением подмосковной педиатрии, помощь здесь смогут получать каждый год около 14-15 тысяч детей из Подмосковья и других регионов страны.

«Я хотела бы поблагодарить вас всех за такой грандиозный объект. (…) Мне очень приятно видеть, что главврач находится на стройплощадке. Вы должны знать все, что происходит, и понимать, как это будет функционировать», — отметила Татьяна Голикова.
В свою очередь, главный врач будущего детского медицинского центра Татьяна Шаповаленко отметила, что строительство вышло на финишную прямую: ведётся монтаж операционного и реанимационного блоков, рабочие приступают к монтажу тяжёлого медицинского оборудования — МРТ и КТ. Продолжается формирование медицинского штата.

«Сейчас мы набрали уже практически 75% всего медперсонала. И все они, а это больше 800 человек, очень ждут открытия больницы, готовы принимать наших маленьких пациентов», — подчеркнула Шаповаленко.
Мощность больницы составит 420 коек. Предусмотрено функционирование 14 стационаров, 27 операционных, отделений реанимации на 42 койки, а также консультативно-диагностический центр на 300 посещений за смену. В современном медицинском центре врачи смогут проводить сложные операции на сердце и мозге, а также лечить пациентов с тяжёлыми патологиями опорно-двигательного аппарата.

Строительство больницы было начато в мае 2021 года. Старт работам дали Татьяна Голикова и Андрей Воробьёв.

Читайте также:

В Балашихе стартовало строительство многопрофильного госпиталя

Оториноларинголог Пожарская рассказала, как сохранить слух ребёнка

Терапевт предупредила о смертельных последствиях употребления сливочного масла
#больница
#строительство
#красногорск
#андрей воробьёв
#татьяна голикова
#здравоохранение
#медицина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач Разаренова рассказала, сколько блинов можно съесть на Масленицу без вреда для фигуры
Диетолог Разаренова рассказала, сколько блинов можно съесть на Масленицу
05 марта 2024, 16:30

Фото: IStock/NataliPopova

Количество блинов, которое можно съесть без вреда для здоровья, зависит от индивидуальных потребностей каждого человека, рассказала в эфире «Радио 1» диетолог, гастроэнтеролог и терапевт Александра Разаренова. Допустимое количество – 2-3 блина в день.
«Но опять же, количество блинов, которое можно съесть без вреда для здоровья, может различаться для каждого человека. Слушайте свои ощущения сытости и не переедайте. Важно помнить о мере и сбалансированном питании во время Масленицы и в любое другое время», – поясняет собеседница «Радио 1».
Важно обращать внимание на начинку. Если она слишком калорийная или жирная, то стоит уменьшить количество блинов. Среди начинок, от которых лучше воздержаться или употреблять в умеренном количестве — мёд, варенье, сгущёнка, сало, жирные колбасы, копчёности, маринованные грибы и огурцы. Консервам лучше предпочесть свежие или натуральные начинки.

«Важно помнить о балансе и разнообразии в питании. Лучше выбирать легкие и полезные начинки, такие как свежие овощи, зелень, творог, ягоды или фрукты. Таким образом, можно насладиться вкусными блинами без вреда для здоровья», – отметила Александра Разаренова.

6 советов врача, которые помогут соблюдать диету в период Масленицы


1. Умеренность. Важно помнить о мере во всём. Не нужно переедать и употреблять слишком много калорийных блюд. Выбирайте небольшие порции и наслаждайтесь каждым угощением.

2. Выбор начинки. Предпочтите начинки для блинов с низким содержанием жиров и сахара. Например, овощи, зелень, творог, ягоды или фрукты могут стать отличными вариантами.

3. Замены. Вы можете экспериментировать с заменой некоторых ингредиентов на более полезные. Например, использовать цельнозерновую муку, добавлять овсяные хлопья или отруби в тесто для блинов.

4. Физическая активность. Не забывайте о занятиях спортом или физической активности в период Масленицы. Это поможет сжигать лишние калории и поддерживать фигуру.

5. Питьевой режим. Соблюдайте режим питья и употребляйте достаточное количество воды. Это поможет ускорить обмен веществ и избавиться от лишних калорий.

6. Самоконтроль. Важно слушать свое тело и не переедать из-за общей атмосферы праздника. Помните о своих целях и стремитесь к ним.

«Соблюдая эти рекомендации, вы сможете насладиться вкусными блинами в период Масленицы, не нарушая свою диету и сохраняя фигуру», – резюмировала собеседница «Радио 1».

Читайте также:

Диетолог Журавлёва раскрыла, так ли опасен сахар, как о нём говорят

Диетолог Юзуп назвала один из самых доступных суперфудов

Нутрициолог назвала продукт, который всем нужно есть весной
#овощи
#врач
#фрукты
#рекомендации
#блины
#масленица
#диета
#диетолог
#питание
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Балашихе стартовало строительство многопрофильного госпиталя
05 марта 2024, 15:39

Фото: Ирина Мальцева

Строительство многопрофильного госпиталя началось в Балашихе. Об этом сообщил корреспондент «Радио 1».
«Я хотел поблагодарить нашего Президента, что на территории Московской области реализуется второй важный проект в сфере здравоохранения. На восточном направлении Подмосковья живет порядка 1,5 млн человек. И такой госпиталь, медицинский центр был нам необходим. Также хочу поблагодарить вас, Татьяна Алексеевна, экспертную группу, которая подтвердила целесообразность строительства, Правительство, которое выделило софинансирование. Мы понимаем всю ответственность. Закладка и начало строительства госпиталя для нас – очень важный момент», — поделился губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Новое медицинское учреждение будет расположено в микрорайоне Ольгино городского округа Балашиха. В церемонии приняла участие вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Очень приятно сегодня присутствовать на таком значимом событии не только для Московской области, но и для всей страны, потому что закладка такого рода объектов — существенный вклад в нашу главную цель, которая обозначена Президентом РФ Владимиром Путиным — сохранение здоровья населения. И все мы трудимся, чтобы достичь этой цели и ее реализовать. Это поистине грандиозный объект — 1123 койки, многопрофильная клиника с сердечно-сосудистым центром. Я хочу поблагодарить Вас, Андрей Юрьевич, и всех коллег докторов за ту работу, которую вы ведете», — подчеркнула вице-премьер.

В новой больнице будет обустроен дневной стационара на 20 человек и клинико-диагностический центр. Кроме того, в шести блоках многопрофильной больницы также будут находиться приёмное отделение, отделение реанимации и интенсивной терапии, операционный блок, сердечно-сосудистый центр, отделение торакальной хирургии, урологии, гинекологии, офтальмологии, общей неврологии, медицинской реабилитации, гастроэнтерологии и колопроктологии. В одном из блоков разместятся отделение неотложной хирургии, травматологии, общей хирургии, гнойной хирургии, гематологии, пульмонологии, эндокринологии, отметил корреспондент.


Читайте также:

В Красногорске стартовало строительство подземного перехода у ЖК «Большое Путилково»

В Пушкине завершается строительство дома для переселенцев из аварийного жилья

В Люберцах завершилось строительство взрослой поликлиники
#балашиха
#больница
#человек
#подмосковье
#строительство
#андрей воробьёв
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Оториноларинголог Пожарская рассказала, как сохранить слух ребёнка
05 марта 2024, 15:19

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Родителям следует проверять состояние слуха ребёнка, а также следить за тем, чтобы это состояние не ухудшалось. О том, как это сделать, рассказала оториноларинголог, сурдолог КДЦ № 2 НИКИ детства, кандидат медицинских наук Анна Пожарская, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«В первую очередь нужно проверить, нет ли у ребёнка врождённой глухоты и снижения слуха. Это поможет определить аудиологический скрининг новорожденных. Он проводится в роддоме ли в районной поликлинике в первые три месяца жизни ребёнка. Если скрининг выявит проблемы, это позволит своевременно начать реабилитацию», — пояснила врач.
При этом, даже если скрининг не выявил никаких нарушений, родителям следует следить за реакцией малыша на звуки, а также за своевременным развитием речи.

«Поводом для дополнительной проверки должна стать ситуация, когда ребёнок к четырём месяцам не реагирует на громкие звуки, к шести-семи месяцам не произносит звуки, к двум годам не говорит слова», — подчеркнула Пожарская.
Для того, чтобы сохранить слух, не нужно брать ребёнка на «громкие» мероприятия: звук громче 80 децибел, сравнимый с рёвом мотора, может причинить вред. А подросткам надо объяснить, что нельзя громко слушать музыку в наушниках.

«Постоянно слушая музыку через наушники, подростки, сами того не замечая, постепенно теряют слух. При этом они всё больше увеличивают громкость, доводят до опасной отметки в 90 децибел и больше», — предупредила Пожарская.
Она также напомнила, что детям ни в коем случае нельзя чистить уши ватными палочками. Чистку ушей надо проводить сразу после купания и для этого достаточно протереть ухо снаружи кончиком полотенца или ватным диском.

Читайте также:

Терапевт предупредила о смертельных последствиях употребления сливочного масла

Детской больнице в Подмосковье передали шапочки и пледы для недоношенных младенцев

В Подмосковье завершилась Всероссийская акция «Поколение добра»
#врач
#советы
#дети
#медицина
#здравоохранение
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Терапевт предупредила о смертельных последствиях употребления сливочного масла
Врач Заплавнова: злоупотребление сливочным маслом чревато инсультами
05 марта 2024, 15:04

YelenaYemchuk

Врач-терапевт Кристина Заплавнова предупредила, что чрезмерное употребление сливочного масла провоцирует развитие опасных заболеваний.
Эксперт в беседе с News.ru заявила, что при употреблении более 5-10 грамм масла за день серьезно повышается риск развития смертельных болезней: инфаркта, инсульта, атеросклероза.

Несмотря на вкусовые качества и натуральность, этот продукт содержит много калорий и насыщенных жиров, что особенно опасно для людей с ожирением. Также стоит следить за количеством потребления этого продукта людям с заболеваниями, которые требуют соблюдения низкокалорийной диеты.

«Нежелательно употреблять сливочное мало людям, уже страдающим от избыточного веса, повышенного холестерина в крови, болезней печени и желчного пузыря. Это относится к продукту в любом виде, в том числе в качестве ингредиента выпечки. Абсолютное противопоказание — при остром панкреатите», — подытожила Заплавнова.

Читайте также:

Онищенко заявил о возможном более тяжёлом течении ОРВИ в начале весны

Хирург Умнов назвал шампанское «убийцей с салютом»

Врач раскрыла неожиданную причину, провоцирующую болезни сердца

#эксперт
#врач
#терапевт
#еда
#питание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф