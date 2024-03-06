Подмосковные врачи спасли женщину с кровотечением из-за миомы матки

Фото: пресс-служба Минздрава МО
49-летнюю женщину с анемией из-за продолжающегося три недели кровотечения, вызванного миомой матки, спасли врачи Балашихинского родильного дома, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Женщина поступила с жалобами на длительные кровянистые выделения, головокружение и нарастающую слабость. Обследование выявило в матке пациентки множественную миому, которая и спровоцировала кровотечение. Учитывая тяжесть состояния пациентки и расположение миомы, было принято решение удалить матку с придатками. Операция прошла успешно», — рассказала акушер-гинеколог Анна Шестакова.Миома матки — хроническое заболевание, при котором внутри органа формируются узлы. Миома встречается у 70-80% женщин и длительное время может протекать без симптомов. Признаками миомы могут стать боли внизу живота, изменение менструального цикла, кровянистые выделения, боли в пояснице и учащённое мочеиспускание. Для диагностики необходимо провести УЗИ и МРТ органов малого таза.
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