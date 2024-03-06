В Подмосковье девушку вылечили от бешенства после укуса обезьяны

Фото: istockphoto / Valentin Petkov
Подольские врачи помогли девушке, пострадавшей от укуса обезьяны. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
27-летняя девушка обратилась в больницу после отдыха на курорте, где её в предпрельче укусила обезьяна вов время фото.
Стоит отметить, что в местном госпитале ей обработали рану, вкололи вакцину от бешенства, оформили прививочный сертификат. На сегодняшний день пациентка чувствует себя хорошо и продолжает лечение. Кроме этого, врач настоятельно рекомендует не забывать о правилах обращения с животными во время пребывания на отдыхе.
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«Девушка обратилась к нам в больницу на седьмой день после происшествия. Мы провели ей ревакцинацию от бешенства. Всего пациентке было назначено 5 таких инъекций», — поделилась заведующая обособленным структурным подразделением №1 Подольской больницы Наталья Артемова.
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Мира Полтева