В больницы Подмосковья закупят около 140 единиц тяжёлого медоборудования

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Почти 140 единиц тяжёлой диагностической аппаратуры планируется закупить в этом году для больниц Московской области, на эти цели выделят более четырёх с половиной миллиардов рублей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Мы закупаем тяжелое медицинское оборудование, чтобы заменить устаревшие аппараты на современные, а также открыть новые кабинеты там, где это требуется. В этом году в наших планах приобрести 137 единиц такой техники на сумму свыше 4,6 млрд рублей», — цитируются в сообщении слова первого зампреда подмосковного правительства Светланы Стригунковой.Всего планируется купить два ангиографа, пять аппаратов КТ, десять аппаратов МРТ, 15 флюорографов, 20 маммографов и 85 рентген-аппаратов. Новое оборудование поступит в Московский областной онкодиспансер, МОНИКИ им. Владимирского, больницы Лобни, Истры, Воскресенска, Солнечногорска, Ступина, Одинцова, Химок, Красногорска, Домодедова и др.
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