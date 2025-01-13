В Подмосковье за год провели около 2 млн телемедицинских консультаций

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Московской области в прошлом году провели без малого 2 млн телемедицинских консультаций. Такие данные привёл министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Подобный формат особенно удобен для взрослых, беременных и детей. Так, пациенты могут получить повторную консультацию врача через интернет, не посещая поликлинику.
Как напомнили в пресс-службе подмосковного Минздрава, записаться на телемедицинскую консультацию можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в медучреждении, по телефону 122 или на приёме у лечащего врача.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв назвал развитие телемедицины одной из главных задач на 2025 год.
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«На онлайн-приёме врач даёт рекомендации, контролирует динамику и ход лечения, объясняет результаты анализов и исследований, оформляет электронный рецепт на льготное лекарство. Телемедицина позволяет сэкономить время на походе в поликлинику, так как получить онлайн-консультацию можно в удобном для него месте. Всего в прошлом году в регионе провели почти 2 млн телемедицинских консультаций», – отметил Забелин
Как напомнили в пресс-службе подмосковного Минздрава, записаться на телемедицинскую консультацию можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в медучреждении, по телефону 122 или на приёме у лечащего врача.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв назвал развитие телемедицины одной из главных задач на 2025 год.
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Лора Луганская