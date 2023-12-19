Россиянам назвали нетипичные симптомы приближающегося инфаркта

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Кардиолог Анастасия Фомичева предупредила россиян о нетипичных симптомах надвигающегося сердечного приступа.
«В предынфарктном состоянии человек ощущает боль за грудиной, его мучает одышка, повышение или наоборот понижение пульса, аритмия, гипотония, брадикардия», — рассказала врач в беседе с «Газетой.ру».
Он добавила, что человек может испытывать острую боль, как будто льют кипяток, которая распространяется с груди на шею, нижнюю челюсть, левую руку и лопатку.
По словам Фомичевой, такие ощущения могут продолжаться от 20 минут до нескольких часов. При этом люди, страдающие сахарным диабетом, имеют слабую чувствительность и могут не ощутить ярких симптомов приближающегося инфаркта.
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