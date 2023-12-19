Россиянам назвали нетипичные симптомы приближающегося инфаркта

В возрасте старше 35 лет женщинам нужно делать маммографию один раз в год, в более старшем возрасте – два раза в год. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал врач акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам Любовь Ерофеева. Она также описала, в каких случаях нужно немедленно обращаться к специалисту.