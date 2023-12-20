В Подмосковье по программе «Приведи друга» трудоустроились 585 медицинских работников

Фото: пресс-служба Минздрава МО
585 медицинских работников трудоустроились в Московской области благодаря программе «Приведи друга». Об этом сообщила первый зампред подмосковного правительства Светлана Стригункова.
Программа работает в регионе с прошлого года. Сотрудник больницы может пригласить на работу в свою организацию медработника. В случае его трудоустройства он получит премию до 50 тыс рублей за врача и до 25 тыс рублей – за фельдшера или медсестру.
Как отметили в пресс-службе подмосковного Минздрава, программа пользуется самой большой популярностью у медсестёр, фельдшеров скорой помощи, участковых терапевтов и педиатров. Наибольшее число участников программы работает в Красногорске, Сергиевом Посаде, Раменском, Реутове и Пушкине.
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«В Подмосковье внедрён целый комплекс мер социальной поддержки для медработников. Это и компенсация аренды жилья, и предоставление бесплатного земельного участка, и «Социальная ипотека», и денежных выплаты. Благодаря программе «Приведи друга» в Подмосковье трудоустроились 585 медработников, в том числе более 330 – в этом году», – пояснила Стригункова.
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Лора Луганская