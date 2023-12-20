В Подмосковье по программе «Приведи друга» трудоустроились 585 медицинских работников

Выплата на технические средства реабилитации с начала года выдана более чем 2 тысячам жителей Подмосковья. Об этом сообщил начальник Управления по вопросам социального обслуживания населения и реабилитации инвалидов Минсоцразвития Московской области Евгений Ермилов.