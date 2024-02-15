Россиянам рассказали, когда лучше сделать пилинг

Фото: istockphoto.com/Kyryl Gorlov
«В конце зимы я советую пациентам пройти курс фотоомоложения лица BBL. Процедура помогает избавиться от пигментных пятен, ярко-выраженных сосудов и сосудистой сетки, и выравнивает тон лица. Но важно успеть пройти курс до наступления весны, так как активные солнечные лучи повышают риск, связанный с ультрафиолетовой нагрузкой», — добавила в беседе с Газета.ру Богачева.
Ранее врач-косметолог Елена Анойко заявляла, что морщины в том числе и у молодых могут возникать из-за долгого сидения в телефоне, а именно – из-за излучения смартфона.
Читайте также:
Россиянам назвали неожиданную причину появления морщин
Названо лучшее время для шлифовки и пилингов
Врач Зимин: Блефаропластика и SMAS-лифтинг – популярнейшие процедуры в праздники