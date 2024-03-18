В Долгопрудном врачи удалили 15-сантиметровую опухоль у студента

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Долгопрудненские врачи спасли студента с 15-сантиметровой опухолью забрюшинного пространства. Об этом сообщила пресс-служа министерства здравоохранения Московской области.
21- летнего парня привезли в больницу с подозрением кишечной инфекции из-за болей в животе и высокой температуры. в ходе УЗИ у него нашли опухоль размеров 15 сантиметров, которая находилась забрюшинном пространстве.
Стоит отметить, что на сегодняшний день пациент выписан и находится под наблюдением онколога.
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«Опухоль исходила из забрюшинного пространства и врастала в тонкий кишечник, из-за чего его содержимое проникало в само образование. Ситуацию осложняла локализация опухоли, она находилась в труднодоступном для удаления месте – между аортой и нижней полой веной. Под общим наркозом мы удалили 15-сантиметровое образование вместе с участком кишки. Операция длилась 5 часов. В результате пациент потерял около 2,5 литра крови, поэтому ему дополнительно провели переливание крови», — поделился завотделения хирургии Сергей Лисин.
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Мира Полтева