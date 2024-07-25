Подмосковные врачи удалили у пациентки окаменевший желчный пузырь

Врач-невролог Екатерина Демьяновская заявила, что энтеровирусная инфекция может привести к тяжёлым осложнениям, таким, как менингит и энцефалит с отёком головного мозга, поражение сердечной и скелетных мышц, и даже к септическому шоку и острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.