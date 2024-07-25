Подмосковные врачи удалили у пациентки окаменевший желчный пузырь

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Желчный пузырь, стенки которого были полностью покрыты слоем кальция, удалили у 46-летней женщины врачи Реутовской клинической больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врачи отметили, что такое состояние грозит развитием онкологических заболеваний. Было принято решение удалить поражённый орган.«Пациентка обратилась за медицинской помощью с жалобами на тяжесть в правом подреберье. Исследования выявили у женщины редкую разновидность калькулёзного холецистита: так называемый «фарфоровый» желчный пузырь. В этом случае из-за воспаления желчного пузыря стенки органа полностью покрываются кальцием», — говорится в сообщении.
«Во время операции мы выявили желчный пузырь необычной твёрдой консистенции, действительно похожий на фарфоровый: стенку практически невозможно было разрезать скальпелем, в пузырном протоке был фиксированный конкремент. В таких запущенных случаях удалять желчный пузырь обязательно, поэтому мы извлекли его», — рассказал глава хирургического отделения Реутовской клинической больницы Павел Кудрявцев.
В настоящее время пациентка чувствует себя хорошо её уже выписали. Женщина сможет жить полноценной жизнью, но для этого ей надо придерживаться диеты: питаться 4-5 раз в день и отказаться от жирной пищи.
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