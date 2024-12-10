Врач назвала причины задерживания воды в организме

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Нехватка или, наоборот, переизбыток воды в организме могут быть очень опасны для здоровья, в самых тяжелых случаях и без медицинской помощи человек может погибнуть. Об этом рассказала руководитель отделения неотложной и экстренной помощи Европейского медицинского центра Марина Бережная. По ее словам, ежедневный объем потребления воды, особенно при тяжелых заболеваниях, нужно обсуждать с лечащим врачом.
«Переизбыток жидкости в организме — это тоже сложная медицинская задача. Как правило, жидкость в организме задерживается из-за серьезных болезней сердца, почек и легких, и не всегда это состояние вызвано чрезмерным потреблением воды», — отметила специалист в беседе с «Известиями».При этом вышеупомянутые сердечно-сосудистые заболевания сейчас являются главной причиной смерти в России и по всему миру, рассказал врач-кардиолог «СМ-Клиника» Андрей Лебедев. В разговоре с «Газетой.Ru» он подчеркнул, что риск гипертонических кризов, приступов стенокардии, аритмии, инфарктов миокарда и инсультов, в том числе, провоцируют резкие перепады температур.
«Также в результате перепада температуры происходит активизация так называемых ренин-ангиотензин-альдостероновой системы и симпатического отдела нервной системы, в результате чего могут возникнуть электролитные нарушения, тахикардия и аритмия, а при экстремальных температурах также еще и обезвоживание, системная воспалительная реакция», — пояснил кардиолог.Читайте также:
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