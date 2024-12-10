Врач назвала причины задерживания воды в организме

Зубы могут со временем потемнеть, и причин для этого может быть довольно много — от переизбытка фтора в воде до врожденных заболеваний, влияющих на пигментный обмен. Об этом рассказала стоматолог-пародонтолог «СМ-Стоматология» Ният Кадиева. По ее словам, зубам можно вернуть естественный цвет и для этого стоит обратиться за помощью к специалистам.