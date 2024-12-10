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Врач назвала причины задерживания воды в организме

Врач Бережная: нехватка или переизбыток воды в организме опасны для здоровья
Фото: iStock/shark_749

Фото: iStock/shark_749

Нехватка или, наоборот, переизбыток воды в организме могут быть очень опасны для здоровья, в самых тяжелых случаях и без медицинской помощи человек может погибнуть. Об этом рассказала руководитель отделения неотложной и экстренной помощи Европейского медицинского центра Марина Бережная. По ее словам, ежедневный объем потребления воды, особенно при тяжелых заболеваниях, нужно обсуждать с лечащим врачом.
«Переизбыток жидкости в организме — это тоже сложная медицинская задача. Как правило, жидкость в организме задерживается из-за серьезных болезней сердца, почек и легких, и не всегда это состояние вызвано чрезмерным потреблением воды», — отметила специалист в беседе с «Известиями».
При этом вышеупомянутые сердечно-сосудистые заболевания сейчас являются главной причиной смерти в России и по всему миру, рассказал врач-кардиолог «СМ-Клиника» Андрей Лебедев. В разговоре с «Газетой.Ru» он подчеркнул, что риск гипертонических кризов, приступов стенокардии, аритмии, инфарктов миокарда и инсультов, в том числе, провоцируют резкие перепады температур.


«Также в результате перепада температуры происходит активизация так называемых ренин-ангиотензин-альдостероновой системы и симпатического отдела нервной системы, в результате чего могут возникнуть электролитные нарушения, тахикардия и аритмия, а при экстремальных температурах также еще и обезвоживание, системная воспалительная реакция», — пояснил кардиолог.
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#врач
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#нарушения
#заболевания
Стоматолог раскрыла причину потемнения зубов
Стоматолог Кадиева: зубы могут потемнеть из-за избытка фтора в воде
10 декабря 2024, 22:06

Фото: iStock/Bojan89

Зубы могут со временем потемнеть, и причин для этого может быть довольно много — от переизбытка фтора в воде до врожденных заболеваний, влияющих на пигментный обмен. Об этом рассказала стоматолог-пародонтолог «СМ-Стоматология» Ният Кадиева. По ее словам, зубам можно вернуть естественный цвет и для этого стоит обратиться за помощью к специалистам.
«Но чаще всего мы видим потемнения зубов приобретенные. Большая группа — это пигменты, которые мы получаем из жидкостей, еды. Также сюда можно отнести курение. Табачный пигмент, пигмент из ягод, фруктов, овощей, чая, кофе и некоторых других продуктов сначала оседает на поверхности зубов, а далее начинает проникать во внутренний слой — дентин, прокрашивая зуб глубже», — пояснила стоматолог в беседе с «Газетой.Ru».
В то же время врач-ортодонт Андрей Жук поделился, в каких случаях ношение элайнеров будет неэффективным. В разговоре с «Известиями» эксперт отметил, что корректоры прикуса будут бесполезны в ситуациях, когда требуется комплексное лечение, включающее хирургическое вмешательство и фиксированные брекет-системы.
«Элайнеры неэффективны при сложных формах скелетных аномалий прикуса — например, глубоком или открытом прикусе, требующем хирургической коррекции, врожденных дефектах, таких как расщелина неба», — рассказал врач.
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#курение
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Ветеранов СВО начнут лечить в реабилитационных центрах Социального фонда
10 декабря 2024, 17:54

Фото: istockphoto.com/vadimguzhva

Демобилизованные участники специальной военной операции смогут проходить медицинскую реабилитацию и курсы санаторно-курортного лечения в реабилитационных центрах, подведомственных Социальному фонду России, такую возможность ветеранам предоставят со следующего года, сообщает пресс-служба фонда.
«Продолжительность курса реабилитации в медучреждениях Социального фонда составит до 25 дней, санитарно-курортного лечения — до 21 дня раз в год. На протяжении всего лечения ветерану будет обеспечено персональное сопровождение. Кроме того, предусмотрена компенсация затрат на дорогу до реабилитационного центра и обратно», — отмечается в сообщении.
Подать заявление на получение медицинской помощи в реабилитационном центре Соцфонда ветераны СВЛ смогут в МФЦ и во всех клиентских службах фонда. Кроме того, с февраля 2025 года отправить заявку можно будет онлайн — через портал «Госуслуги».

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Истринские врачи спасли упавшего с лестницы пациента с разрывами органов

Врач Клочкова рассказала о причинах периорального дерматита и способах борьбы с ним
#пенсионный фонд
#ветераны
#сво
#лечение
#россия
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В подмосковном Детском центре вовремя выявили у девочки скрытый лейкоз
10 декабря 2024, 16:54

Фото: телеграм-канал ДКЦ

Врачи Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля в Красногорске сумели выявить лейкоз у 10-летней девочки. Об этом сообщается в телеграм-канале ДКЦ.
«В клинику экстренно поступила маленькая пациентка с диагнозом «остеопороз», который поставили в поликлинике по месту жительства. Девочка жаловалась на слабость и частые переломы костей. Поскольку это заболевание возникает у детей крайне редко, врачи провели обследование, выявили существенные изменения в крови и заподозрили острый лейкоз», – говорится в сообщении.
Лейкоз – быстро развивающееся заболевание костного мозга, когда незрелые белые кровяные клетки накапливаются в костном мозге, крови и органах. Это мешает производить достаточное количество здоровых клеток крови.
«Мы решили экстренно перевести девочку в Московский областной онкологический диспансер. Позже коллеги рассказали, что быстрые действия и решения наших врачей позволили вовремя начать химиотерапию, и организм ребёнка дал на положительный ответ», – поделилась заведующая отделением эндокринологии ДКЦ Валентина Шестерикова.
Как только пациентка достигнет ремиссии, врачи центра продолжат лечение по восполнению костной плотности ткани суставов.

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Истринские врачи спасли упавшего с лестницы пациента с разрывами органов

В Воскресенске из мозга девушки извлекли 10-сантиметровый тромб

Врач Клочкова рассказала о причинах периорального дерматита и способах борьбы с ним
#дети
#дкц
#здоровье
#здравоохранение
#минздрав мо
#красногорск
#подмосковье
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Истринские врачи спасли упавшего с лестницы пациента с разрывами органов
10 декабря 2024, 15:51

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Истринской больницы спасли пациента с разрывами внутренних органов после падения с лестницы. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступил 72-летний мужчина с критически низким артериальным давлением 50/20 и шоком от потери крови. При этом открытого кровотечения у него не было. Как выяснилось, за полтора часа до этого он оступился на лестнице и упал с трёхметровой высоты. Диагностика выявила у пациента повреждения органов брюшной полости и подтвердила внутреннее кровотечение.
«Состояние пациента было критическим. В таких ситуациях важна каждая минута. Во время экстренной операции мы ушили разрывы печени, селезёнки и почки. Очистили брюшную полость от двух литров скопившейся крови, восстановили её объем за счёт донорской крови. Операция длилась 45 минут и завершилась успешно», – рассказал заместитель главврача по хирургии, хирург Сергей Поликарпов.
На вторые сутки после вмешательства пациент мог самостоятельно передвигаться. Сейчас он чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение.

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#здравоохранение
#минздрав мо
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#пациент
#врачи
#хирург
#подмосковье
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Врач Клочкова рассказала о причинах периорального дерматита и способах борьбы с ним
10 декабря 2024, 14:41

Фото: istockphoto / Liudmila Chernetska

Периоральный дерматит — это воспалительное заболевание кожи, характеризующееся появлением покраснений и сыпи на лице. Чаще всего оно встречается у молодых и зрелых женщин, но может возникать у мужчин и детей, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
В клиническом течении периорального дерматита выделяют различные формы: от лёгкого раздражения до ярко выраженного воспаления.

Есть несколько факторов, которые способствуют развитию этого заболевания:

  • использование местных кортикостероидных препаратов (гормональных кремов, применяемых для лечения других видов дерматитов);
  • применение косметических продуктов, содержащих тяжёлые масла и создающих эффект «парникового» покрытия на коже;
  • гормональные нарушения, особенно у женщин (включая колебания уровня эстрогена и прогестерона);
  • эмоциональные стрессы;
  • использование зубной пасты с фтором;
  • употребление пищи или приём лекарств, богатых йодом;
  • воздействие испарений хлора, содержащихся в бытовых чистящих средствах или воде бассейнов.
«Самостоятельное лечение периорального дерматита может усугубить состояние. Терапия проводится под контролем врача-дерматовенеролога и предполагает исключение провоцирующих факторов, применение местных или системных антибиотиков, использование мягких увлажняющих и успокаивающих средств для ухода за кожей, а также следование общим рекомендациям по поддержанию здоровья кожи и профилактике рецидивов», — рассказала врач-дерматовенеролог Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Татьяна Клочкова.
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#лечение
#врач
#нарушения
#заболевания
#минздрав мо
#подмосковье
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В Воскресенске из мозга девушки извлекли 10-сантиметровый тромб
10 декабря 2024, 14:08

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Воскресенской больницы удалили из мозга пациентки 10-сантиметровый тромб. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар экстренно поступила 23-летняя девушка в тяжёлом состоянии с нарушением сознания, речи и подвижности рук и ног. Обследование выявило венозный инфаркт с отёком головного мозга.

Причиной патологии стал тромб, который закупорил участок вены. Он сформировался у пациентки на фоне приёма гормональных препаратов.
«Попытка растворить тромб не дала улучшения. Для спасения жизни пациентки мы провели экстренную операцию. Через прокол в вене в паховой области выполнили вход в венозную систему пациентки, прошли до места тромбоза в мозге и специальными инструментами под рентген- и видеоконтролем извлекли из сосудистого русла 10-сантиметровый тромб. Операция длилась полтора часа. Она проводилась малоинвазивным методом без общего наркоза», – рассказал заведующий региональным сосудистым центром, сердечно-сосудистый хирург Гурген Айвазян.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Сразу после этого было отмечено восстановление кровообращения в головном мозге, уменьшение отёка.

Сейчас пациентка продолжает лечение в стационаре.

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#минздрав мо
#здоровье
#здравоохранение
#воскресенск
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#пациент
#врачи
#подмосковье
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Репродуктивную диспансеризацию прошли более 445 тыс. жителей Подмосковья
10 декабря 2024, 13:16

Фото: istockphoto.com/demaerre

Свыше 445 тысяч жителей Московской области в возрасте от 18 до 49 лет прошли бесплатную репродуктивную диспансеризацию с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Проверка репродуктивного здоровья особенно важна при планировании беременности. Своевременное обследование позволит вовремя выявить риски и, при необходимости, врач сможет назначить необходимое лечение», — отметил глава подмосковного Минздрава Максим Забелин.
В рамках репродуктивной диспансеризации женщинам делают цитологическое исследование, а также УЗИ органов малого таза и молочных желез, кроме того, в обследование входит консультация акушера-гинеколога. Мужчины проходят консультацию уролога, который при наличии показаний может направить пациента на анализ на инфекции, УЗИ предстательной железы и спермограмму.

Репродуктивная диспансеризация проводится в поликлинике месту прикрепления.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

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#диспансеризация
#минздрав мо
#здравоохранение
#максим забелин
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье завершилась сезонная кампания по вакцинации от гриппа
10 декабря 2024, 11:26

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Сезонная прививочная кампания против гриппа завершилась в Московской области, вакцинацию прошли более 4,7 млн жителей региона, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«В текущем году прививку от гриппа сделали более 4,7 млн жителей Подмосковья, из них около 1,1 млн детей. План по вакцинации в Московской области выполнен на сто процентов», — сказал глава областного Минздрава Максим Забелин.
В министерстве отметили, что прививочная кампания проводилась с сентября по декабрь в поликлиниках и мобильных комплексах, а также напомнили, что прививка является самым надёжным способом защиты от гриппа и его опасных осложнений.

Ранее сообщалось, что российские учёные создали имплантаты для спинного мозга, способные блокировать болевые ощущения.

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#минздрав мо
#вакцинация
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#московская область
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Ученые создали имплантаты для спинного мозга, способные блокировать болевые ощущения
Ученые предложили имплантаты для нервной системы
10 декабря 2024, 09:21

Фото: iStock/undefined undefined

Исследователи из Московского института электронного машиностроения (МИЭТ) представили инновационные имплантаты для спинного мозга, которые могут значительно улучшить лечение хронической боли и снизить риск образования рубцов при восстановлении нервной ткани. Результаты их работы опубликованы в научном журнале Gels, пишет РИА Новости.
Современная медицина активно ищет новые методы для снижения болевых синдромов. Одним из перспективных направлений является использование нейроинтерфейсов — систем, позволяющих обмениваться информацией между мозгом и электронными устройствами. Профессор Института биомедицинских систем МИЭТ Александр Герасименко отметил, что применение умных имплантатов с управляемыми физико-химическими и биологическими свойствами открывает новые горизонты в лечении.

По словам ученого, воздействие электрическими сигналами на нервную систему позволяет избежать побочных эффектов, характерных для традиционных лекарств. Стимуляция нервной ткани через нейроинтерфейсы может эффективно блокировать передачу болевых сигналов по специализированным нервным путям.

Однако большинство существующих нейроинтерфейсов вызывает образование рубцовой ткани, что ухудшает проводимость сигналов и может привести к гибели нейронов в зоне контакта. Новый композит, разработанный учеными МИЭТ, обладает улучшенной биосовместимостью, что минимизирует риск таких осложнений. Имплантаты предназначены для вживления в спинной мозг.

Ранее ученые из Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН доказали, что популярные консерванты — сорбат калия (Е202), сорбат кальция (Е203) и сорбат натрия (Е201) устойчивы к нагреванию и ультрафиолетовому облучению,

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