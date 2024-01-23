Подмосковные врачи устранили причину многолетних мучений мальчика

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи гастроэнтерологического отделения НИКИ детства смогли поставить правильный диагноз и определить причину многолетних мучений ребёнка. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
В приёмный покой поступил семилетний мальчик с жалобами на постоянное першение в горле, отрыжку и позывы к рвоте. Родителей также беспокоили непроизвольные движения головы ребёнка и наклон вправо, которые со временем только усиливались.
Врачи НИКИ детства провели полное обследование школьника, сделав ему энцефалографию, суточное рН-мониторирование, ультразвуковую визуализацию головного мозга, рентген пищевода и гастроскопию.
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Врачи НИКИ детства провели полное обследование школьника, сделав ему энцефалографию, суточное рН-мониторирование, ультразвуковую визуализацию головного мозга, рентген пищевода и гастроскопию.
«По результатам обследований был поставлен диагноз – «гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, эрозивный эзофагит». Стало понятно, что вызывает наклоны головы. Речь идёт о синдроме Сандифера – проявлении рефлюксной болезни, которое характеризуется подёргиваниями мышц. Мы рекомендовали операцию», – рассказала заведующая отделением гастроэнтерологии НИКИ детства Мария Ерохина.После успешной операции мальчика продолжили наблюдать в отделении и сейчас отмечают устойчивую положительную динамику.
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Лора Луганская