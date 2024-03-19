Подмосковные врачи вернули зрение ослепшей пенсионерке

Фото: пресс-служба Минздрава МО
73-летней женщине, поступившей в Пушкинскую больницу с почти полной потерей зрения, врачи вернули возможность видеть, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В момент обращения один глаз у пациентки вообще не видел, зрение на втором составляло 10%. Диагностика показала, что причиной этого стала травматическая катаракта, то есть помутнение хрусталика глаза, и глаукома, спровоцированная повышенным внутриглазным давлением. Для лечения было решено провести операцию.
В результате операции зрение в ранее незрячем глазу восстановилось до 70%, в глазу с десятипроцентным зрением — до 100%.
Сейчас пациентка чувствует себя хорошо. Она уже прошла послеоперационную реабилитацию и выписана домой.
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«В ходе малоинвазивного вмешательства был создан канал для оттока жидкости в глазу, что позволило нормализовать внутриглазное давление. Затем ультразвуком был разрушен помутневший хрусталик и имплантирован искусственный», — рассказала заведующая офтальмологическим отделением Пушкинской больницы Наталья Данилина.
Сейчас пациентка чувствует себя хорошо. Она уже прошла послеоперационную реабилитацию и выписана домой.
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Лев Каштанов