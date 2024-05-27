Врачи НИКИ детства осмотрели с начала года 4 тыс. юных спортсменов

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Центре спортивной медицины НИКИ детства с начала года проверили здоровье около 4 тыс. юных спортсменов из Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава. Каждый может пройти там полное медобследование максимально быстро и получить допуск к тренировкам.
«Обследование Центре спортивной медицины НИКИ детства прошли около 4 тыс. спортсменов из Московской области в возрасте от 7 до 16 лет. У нас ребята сдают анализы и проходят полную диагностику, в том числе ЭКГ, ЭхоКГ, рентген, получают консультации 12 специалистов. Продолжительность обследования одного ребёнка – около трёх часов», – рассказала руководитель Центра спортивной медицины Института детства Дарья Коледова.Детей принимают педиатр, кардиолог, ортопед, дерматовенеролог, спортивный психолог, невролог, хирург, уролог-андролог, гинеколог, отоларинголог и офтальмолог. При наличии показаний проводятся дополнительные консультации эндокринолога, гастроэнтеролога и других. Затем оформляются заключения о допуске ребёнка к тренировкам и соревнованиям.
Как отметили в министерстве, специалисты центра принимают юных спортсменов-представителей сборных команд по 160 видам спорта.
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Лора Луганская