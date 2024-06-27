Подмосковные врачи вытащили из сонной артерии пациента 6-сантиметровый тромб

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66-летнего мужчину с инсультом спасли врачи регионального сосудистого центра Ступинской больницы, у пациента удалили тромб, полностью перекрывший сонную артерию, снабжающую кровью левое полушарие мозга, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Мужчина поступил в больницу с нарушением речи, движений, координации и ориентации в пространстве. Диагностика показала закупорку левой внутренней сонной артерии.
Он рассказал, что тромб извлекли при помощи аспирационного катетера. Этот катетер вводят в артерию через прокол на руке или на ноге, доводят до места тромбоза и удаляют тромб при помощи специального насоса.
Потом врачи провели стентирование артерии, благодаря чему удалось полностью восстановить кровоток.
Сейчас пациента уже выписали, он проходит реабилитацию.
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«Случай оказался технически сложным: сужение артерии из-за атеросклероза и тромбоз – закупорка артерии головного мозга на всем её протяжении одновременно. Только благодаря слаженной работе врачей, удалось своевременно выявить поражение, прооперировать и спасти жизнь пациенту», — отметил завотделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Петр Золотарев.
Он рассказал, что тромб извлекли при помощи аспирационного катетера. Этот катетер вводят в артерию через прокол на руке или на ноге, доводят до места тромбоза и удаляют тромб при помощи специального насоса.
«В результате тромбоаспирации тромб был извлечён, его длина составила шесть сантиметров», — сообщил Золотарев.
Потом врачи провели стентирование артерии, благодаря чему удалось полностью восстановить кровоток.
Сейчас пациента уже выписали, он проходит реабилитацию.
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Лев Каштанов