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В округе Кашира будут работать передвижные медкомплексы

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Передвижные медицинские комплексы будут работать 5, 6 и 8 ноября в трёх населённых пунктах городского округа Кашира, там все желающие смогут проверить своё здоровье и получить прививку от гриппа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.


«Во вторник, 5 ноября, мобильный медицинский комплекс приедет в деревню Наумовское. Время работы — с 10 утра до полудня, адрес — Центральная улица, около дома №2. В среду, 6 ноября, передвижной медкомплекс будет работать в деревне Растовцы на Центральной улице у дома №1 с 10:00 до 12:00. А в пятницу, 8 ноября, комплекс откроет двери в Кашире-2 рядом с торговым центром «Звезда» по адресу: Садовая улица, дом №32. Время работы — с 15:00 до 18:00», — говорится в сообщении.
В ходе профилактического осмотра пациентам измерят давление, сделают ЭКГ и анализ крови, включая определение уровня сахара и холестерина, предусмотрен также приём у терапевта. С собой нужно будет взять паспорт и полис ОМС.

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Иммунолог Жемчугов: первые симптомы вируса Коксаки — температура, рвота и диарея
04 ноября 2024, 17:34

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал о первых симптомах вируса Коксаки и о том, что нужно делать при их обнаружении. Об этом информирует RT.
Как утверждает эксперт, вирус Коксаки является давно известным энтеровирусом, который также называют кишечным гриппом. К его первым симптомам относятся высокая температура, боли в мышцах, рвота и диарея.

«Если человек заболел, надо быстро делать тест. Потому что это может быть тяжёлая вещь. К тому же заметная сыпь, которую вызывает вирус Коксаки, может быть и при кори, и при ветрянке, и при других вирусных инфекциях», — приводит слова Жемчугова RT.
Отмечается, что заразиться этим вирусом можно через пищу, воду и воздушно-капельным путем.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с выявлением вируса Коксаки. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Нутрициолог Гузман рассказала о вредных для человеческого организма супах
03 ноября 2024, 15:10

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Врач-нутрициолог Екатерина Гузман заявила, что мясные наваристые супы негативно влияют на работу организма. Об этом информирует «Спорт-Экспресс».
По словам эксперта, грибной суп тяжело переваривается. Гузман отметила, что его не стоит кушать людям, у которых есть заболевания желудка, а также детям.

Уточняется, что гороховый суп с копченостями также может вызвать дискомфорт и вздутие. Как сообщает нутрициолог, в солянке имеется большое количество соли и жира, а первые блюда на основе сливок могут привести к появлению избыточного веса.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух заявила, что одним из самых полезных видов гарнира являются овощи, приготовленные на пару или запеченные в духовке. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#здоровье
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Учёные раскрыли, когда начнётся магнитная буря
3 и 4 ноября Землю накроет магнитная буря
02 ноября 2024, 21:31

Фото: iStock/ naratrip boonroung

В конце прошлой недели Солнце стало активнее и завершилось мощной вспышкой класса X. Это может повлиять на магнитное поле Земли и вызвать новую магнитную бурю, предупреждают учёные.
Вероятность магнитной бури в вечер 3 ноября составит 25%, а в ночь с 3 на 4 ноября пройдёт геомагнитная буря, мощность которой будет составлять четыре балла. Геомагнитная обстановка должна стабилизироваться к полдню 4 ноября.

В ночь на 2 ноября сильная произошла солнечная вспышка Х2.0 — это не окажет никакого влияния на Землю, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (РАН) и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Поведение Солнца сложно предугадать и поэтому эксперты рекомендуют людям с метеозависимостью быть особенно внимательными к своему самочувствию.

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#магнитные бури
#здоровье
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Врач Казачкова озвучила неожиданную пользу киви
Врач Казачкова заявила о способности киви бороться с лишним весом
02 ноября 2024, 20:00

Фото: iStock/puhimec

Врач-эндокринолог Екатерина Казачкова заявила, что киви может способствовать борьбе с лишним весом.
«В киви содержится фермент актинидин. Этот фермент помогает лучше переваривать белки, что особенно важно для тех, кто следит за своим питанием и старается употреблять больше белковой пищи. Вдобавок к этому киви может помочь в борьбе с лишним весом. Он низкокалориен, но при этом дает чувство насыщения также благодаря высокому содержанию клетчатки», — пояснила в беседе с Газета.ру врач.

Кроме этого, этот полезный фрукт помогает укреплять стенки сосудов и иммунитет, бороться с вирусами, нормализовывать работу кишечника, а также сохранять молодость и упругость кожи, добавила специалист.

Ранее заведующий кафедрой диетологии Университета РОСБИОТЕХ Алексей Березников заявил, что систематическое проглатывание жевательной резинки может привести к аппендициту.

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#иммунитет
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Жительница Раменского в 43 года родила восьмого ребёнка
02 ноября 2024, 18:09

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Раменской больницы помогли 43-летней женщине в восьмой раз стать мамой. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В больницу поступила многодетная беременная пациентка, у которой уже начались роды. В результате на свет появилась здоровая девочка весом 4900 г и ростом 58 см. Она стала восьмым ребёнком в семье, где уже воспитывают трёх девочек и четверых мальчиков. Ранее многодетных супругов наградили медалью ордена «Родительская слава».
«Ребёнок был крупным, что создавало риски при естественных родах. Однако благодаря профессионализму нашей акушерской бригады роды прошли благополучно и для мамы, и для новорождённой. Предыдущие пять детей в этой семье также появились на свет в Раменской больнице. Все роды были естественными», – рассказала заведующая родовым отделением больницы Светлана Слюндина.
Сейчас мама и малышка уже выписаны домой.

В министерстве напомнили, что в Московской области работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье».

Там можно найти информацию о системе родовспоможения в регионе. Кроме того, в Подмосковье функционирует одноимённый Единый call-центр. Бесплатно позвонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8 до 20 часов.

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#московская область
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Диетолог Березников раскрыл страшную опасность проглатывания жвачки
Диетолог Березников заявил об опасности проглатывания жвачки
02 ноября 2024, 15:55

Заведующий кафедрой диетологии Университета РОСБИОТЕХ Алексей Березников заявил, что систематическое проглатывание жевательной резинки может привести к аппендициту.
«Если проглотить жвачку один раз случайно, никакой опасности в этом нет — она выйдет естественным путём, но, если это делать регулярно, можно заработать аппендицит. Проблемы с аппендиксом создают жвачки, косточки, семечки. При закупорке просвета аппендикса и жевательная резинка может стать причиной воспаления», — пояснил в беседе с RT Березников.

А спортивный нутрициолог Оксана Николенко предупредила об опасности чрезмерного употребления свежевыжатых соков, которое может привести к сахарному диабету.

«В отличие от фрукта в соке содержатся только сахара в жидкой форме. Мы выпили сок, на него поднялся уровень глюкозы, который всасывается сразу, потом среагировала поджелудочная железа, подняла инсулин, но остаток фруктозы отправился на переработку в печень, а при ее избытке печень запасает жир. При регулярном употреблении большого количества соков повышаются риски сахарного диабета II типа, может развиться неалкогольная жировая болезнь печени», – прокомментировала в беседе с АГН «Москва» Николенко.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух заявляла, что одним из самых полезных видов гарнира являются овощи, приготовленные на пару или запеченные в духовке.

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Специалисты НИКИ детства рассказали о разнице между ангиной и мононуклеозом
02 ноября 2024, 15:26

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Многие детские болезни часто имеют схожие симптомы, что может ввести в заблуждение не только родителей, но и врачей. Правильный диагноз крайне важен для успешного лечения. Одно из таких «маскирующихся» заболеваний — мононуклеоз. Даже опытные родители могут спутать его с ангиной. Врачи НИКИ детства разъяснили основные различия между этими болезнями.
«Инфекционный мононуклеоз вызывается только вирусами. В 90% случаев вирусом Эпштейн-Барр, реже цитомегаловирусом. Ангина же вызывается бактериями, в том числе стрептококком», — рассказала главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.
Одинева также отметила, что для мононуклеоза характерны следующие симптомы:

  • повышенная температура тела;
  • увеличение лимфатических узлов, особенно шейных и подчелюстных;
  • воспаление слизистой оболочки глотки;
  • слабость, усталость и сонливость;
  • при ультразвуковом исследовании могут быть обнаружены увеличенные печень и селезёнка.
Однако основное отличие от ангины заключается в том, что при мононуклеозе присутствует насморк и заложенность носа, в то время как ангина не сопровождается этими симптомами.

Мононуклеоз, также известный как «болезнь поцелуев», передаётся через контакты с жидкостями, особенно со слюной. Это может произойти при использовании общих стаканов, бутылок и при поцелуях. Поэтому специалисты в области инфекционных заболеваний советуют избегать поцелуев в лицо и губы, так как эти части тела особенно уязвимы перед инфекциями.

«Специфического противовирусного лечения возбудителей инфекционного мононуклеоза нет. Мононуклеоз проходит через 2-4 недели. В острый период проводится лишь симптоматическая терапия. Рекомендуется обильное питьё, покой, при лихорадке – прием жаропонижающих. Ангину же нужно лечить антибиотиками. Это еще одно важное различие между двумя заболеваниями», — добавила врач-инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба.
Стоит отметить, что на базе НИКИ детства проводится научно-исследовательская работа по изучению качества жизни детей и подростков Московской области, которые перенесли инфекционные заболевания.

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#минздрав мо
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На вызовы в Кашире будет ездить современная машина скорой помощи
02 ноября 2024, 12:44

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Каширская подстанция скорой помощи получила автомобиль российского производства с современным оснащением. Машина укомплектована всем, что нужно для оказания экстренной помощи, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Для реанимации пациентов предусмотрены дефибриллятор и аппарат искусственной вентиляции лёгких. Имеются разные носилки, в том числе для переноски пострадавших в ДТП с травмами позвоночника. Чтобы лекарства и растворы оставались тёплыми, в салоне есть термоконтейнер. А руки фельдшеров будут чистыми благодаря умывальнику с электронасосом подачи воды. В ближайшие дни автомобиль выйдет на линию», – отметили в администрации.
Там напомнили, что всего городским округам Московской области передали 77 новых автомобилей. Ещё столько же правительство региона планирует закупить в будущем году.

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#московская область
#здравоохранение
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В Подмосковье с начала года проверились на ВИЧ около 2,2 млн человек
02 ноября 2024, 12:22

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Около 2,2 млн жителей Московской области с начала года прошли бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«В Подмосковье с начала года прошли проверку на ВИЧ почти 2,2 млн человек. Это на 255 тыс. больше, чем за тот же период прошлого года. Тестирование важно проходить регулярно, так как своевременно выявленное заболевание и лечение позволяют сохранить качество жизни и её продолжительность. К тому же люди с ВИЧ-инфекцией могут иметь здоровых детей», – сказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Московской области Максим Максимов.
Бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ можно в кабинетах тестирования в поликлинике по месту жительства, Центре по профилактике и борьбе со СПИДом, а также во время выездов мобильных медицинских комплексов.

Центр по борьбе со СПИДом находится по адресу: Котельники, мкр. Силикат, 41а.

Подробную информацию о ВИЧ и СПИДе можно найти на сайте.

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