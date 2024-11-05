В округе Кашира будут работать передвижные медкомплексы

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Передвижные медицинские комплексы будут работать 5, 6 и 8 ноября в трёх населённых пунктах городского округа Кашира, там все желающие смогут проверить своё здоровье и получить прививку от гриппа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Во вторник, 5 ноября, мобильный медицинский комплекс приедет в деревню Наумовское. Время работы — с 10 утра до полудня, адрес — Центральная улица, около дома №2. В среду, 6 ноября, передвижной медкомплекс будет работать в деревне Растовцы на Центральной улице у дома №1 с 10:00 до 12:00. А в пятницу, 8 ноября, комплекс откроет двери в Кашире-2 рядом с торговым центром «Звезда» по адресу: Садовая улица, дом №32. Время работы — с 15:00 до 18:00», — говорится в сообщении.В ходе профилактического осмотра пациентам измерят давление, сделают ЭКГ и анализ крови, включая определение уровня сахара и холестерина, предусмотрен также приём у терапевта. С собой нужно будет взять паспорт и полис ОМС.
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