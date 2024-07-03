Врач Толмасова заявила о неожиданной пользе черешни

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Врач-эндокринолог Анжела Толмасова заявила о том, что черешня содержит мелатонин и помогает качественному сну.
Кроме этого, ягода способна улучшать состояние сердечно-сосудистой системы благодаря антиоксидантам, содержащимся в ней.
Ранее диетолог Полина Журавлева заявляла, что хорошим способом очистить кровь является употребление свекольного сока.
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«Калий, который также содержится в черешне, являясь антагонистом натрия, способствуют снижению артериального давления и уровня общего холестерина, чем улучшает работу сердечно-сосудистой системы и снижает риски возникновения таких тяжелых осложнений как инфаркт и инсульт», — добавила в беседе с Газета.ру Толмасова.
Ранее диетолог Полина Журавлева заявляла, что хорошим способом очистить кровь является употребление свекольного сока.
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