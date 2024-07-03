Врач Заплавнова раскрыла, кому нельзя прыгать с парашютом

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Терапевт Кристина Заплавнова заявила, что людям с проблемами с сердцем нельзя прыгать с парашютом.
Также такой вид досуга не рекомендован людям с почечными заболеваниями в хронической форме, серьезными дефектами зрения, а также при весе меньше 45 кг и больше 90 кг.
Ранее сообщалось, что особую угрозу дикие пляжи для людей представляют разнообразием микроорганизмов, вызывающих различные заболевания.
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«Противопоказания к выполнению прыжков с парашютом: травмы головного мозга и опорно-двигательного аппарата, находящиеся в процессе лечения; хронические сердечно-сосудистые и легочные заболевания, повышенное или пониженное артериальное давление, склонность к обморокам, судорогам, психические заболевания, сахарный диабет в тяжелой форме», — пояснила в беседе с NEWS.ru Заплавнова.
Ранее сообщалось, что особую угрозу дикие пляжи для людей представляют разнообразием микроорганизмов, вызывающих различные заболевания.
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Мелисса Тимофеева