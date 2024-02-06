Гастроэнтеролог предупредила, какие продукты категорически нельзя есть на завтрак

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Врач-гастроэнтеролог, врач-диетолог Анастасия Чижикова напомнила, что завтрак является важным приемом пищи. Она отметила, что не стоит начинать свой день с мучных продуктов и сладостей.
«Потребление хлебобулочных изделий и других простых углеводов натощак может вызвать проблемы со здоровьем», — предупредила диетолог в беседе с «Газетой.Ru».Чижикова заявила, что потребление пищи из белой муки и других простых углеводов с утра повышает уровень глюкозы, что чревато развитием инсулинорезистентности и сахарного диабета второго типа. Сахар способствует быстрому выбросу инсулина, что может привести к ощущению голода и перееданию.
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