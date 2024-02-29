Подмосковные врачи восстановили зрение 67-летнему мужчине с болезнью Бехтерева

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Врачи МОНИКИ вернули зрение 67-летнему обездвиженному пациенту. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Мужчину доставили в больницу с жалобами на ухудшение зрения на правом глазу. В ходе осмотра врачи выявили катаракту глаза. Кроме этого, у мужчины отсутствовала подвижность в шейном отделе позвоночника, и голова вынуждено повернута в одну сторону,что доставляла определенные неудобства для проведения операции.
Стоит отметить, что в настоящий момент пациент находится на амбулаторном наблюдении у специалистов.
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«Мы провели малоинвазивное оперативное вмешательство методом факоэмульсификации, который считается золотым стандартом удаления хрусталика. При помощи специального ультразвукового инструмента мы измельчили мутный хрусталик, затем имплантировали искусственный. Благодаря проведенной операции, зрение на правом глазу пациента было восстановлено с 1% до 40%. Операция прошла успешно и заняла 20 минут», – поделилась завотделения офтальмологии Алина Коврижкина
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Мира Полтева