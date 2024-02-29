Три сотрудницы подмосковного онкодиспансера получили благодарности губернатора

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Благодарностями губернатора Московской области отметили трёх сотрудниц отделения паллиативной помощи регионального онкодиспасера, награду получили завотделением Елена Евменова, палатная медсестра Анна Зуева и санитарка Любовь Колоскова, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
«Нам очень приятно, что нашу работу отметили такими высокими наградами», — сказала Елена Евменова.Она добавила, что задача паллиативного отделения — помочь неизлечимо больному человеку провести последние дни жизни со всем возможным комфортом, облегчить мучения, чтобы у него была возможность завершить свои дела.
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