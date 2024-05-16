Подмосковный аллерголог-иммунолог Нестёркин перечислил признаки астмы у детей

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Указать на астму у ребёнка в раннем возрасте может целый ряд симптомов. Об этом предупредил врач-педиатр, аллерголог-иммунолог Московского областного центра охраны материнства и детства, заведующий детским консультативно-диагностическим центром Алексей Нестёркин.
«Это, например, возникающие при простудах приступообразный кашель, свисты в груди и одышка. После простуды у ребенка в течение двух – трёх недель может сохраняться покашливание, особенно при смехе, активных играх, вдыхании холодного воздуха. Важно выявлять факторы, которые провоцируют обострение, и стараться избегать их воздействия», – отметил врач.По его словам, помогает в этом ведение пищевого дневника – фиксирование каких-либо симптомов после приёма нового продукта или лекарства.
«Для постановки диагноза «бронхиальная астма» у детей собирают семейный и аллергологический анамнез, проводят физикальный осмотр, назначают инструментальные и лабораторные обследования. Помимо этого, используют аллергологические тесты – кожную пробу или взятие крови на определение специфических иммуноглобулинов E. Детям старше 5-6 лет проводят спирометрию – инструментальное обследование для оценки функций внешнего дыхания», – пояснил специалист.Диагноз сохраняется на всю жизнь, подчеркнул Нестёркин. Однако современные методы лечения помогают болезнь сделать управляемой вплоть до полного исчезновения симптомов.
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