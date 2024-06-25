Терапевт Шмелева: Резкий запах пота может указывать на диабет и поликистоз яичников

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Врач-терапевт Видновской КБ Яна Шмелева заявила, что причиной плохого запаха, исходящего от человека, может быть не только несоблюдение гигиены, но и наличие ряда заболеваний. О том, какие диагнозы приводят к ухудшению запаха тела и как с этим бороться, Шмелева сообщила в беседе с Общественной Службой Новостей.
По словам специалиста, неприятный запах, который может исходить от человека, зачастую связывают с потоотделением. Но сам по себе пот аромата не имеет, отметила терапевт. Шмелева подчеркнула, что специфический запах появляется в результате жизнедеятельности бактерий, которые присутствуют на поверхности кожи.
Большое значение также имеет и объем выделяемого телом пота, который связан с образом жизни человека, добавила медик.
Уточняется, что на запах пота может воздействовать сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, почек, синдром поликистозных яичников, а также дефицит витамина D.
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Большое значение также имеет и объем выделяемого телом пота, который связан с образом жизни человека, добавила медик.
«Причиной изменения запаха и количества пота, особенно если это произошло внезапно, могут служить и нарушения в организме. Чтобы их выявить, необходимо пройти обследование и исключить те или иные заболевания», — приводит слова Шмелевой Общественная Служба Новостей.
Уточняется, что на запах пота может воздействовать сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, почек, синдром поликистозных яичников, а также дефицит витамина D.
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Екатерина Коршунова