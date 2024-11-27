Подмосковный дерматовенеролог Гражданкова рассказала, как лечить пузырчатку

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Развитие такого заболевания, как пузырчатка, связано с генетикой и с воздействием внешних факторов.
Об этом сообщила врач-дерматовенеролог Королёвского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Елена Гражданкова.
Пузырчатка – аутоиммунное заболевание с длительным волнообразным течением. Для него характерно образование пузырей различного размера на коже и слизистых оболочках рта, носа, глаз, гениталий и других областей.
Болезнь вызывает нарушение работы иммунной системы. Она по ошибке атакует собственные клетки кожи, что приводит к разрушению межклеточных контактов и образованию пузырей.
Лечение пузырчатки направлено на прекращение появления новых пузырей, достижение и поддержание ремиссии.
Записаться на консультацию можно на портале «Здоровье» Московской области.
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Пузырчатка – аутоиммунное заболевание с длительным волнообразным течением. Для него характерно образование пузырей различного размера на коже и слизистых оболочках рта, носа, глаз, гениталий и других областей.
Болезнь вызывает нарушение работы иммунной системы. Она по ошибке атакует собственные клетки кожи, что приводит к разрушению межклеточных контактов и образованию пузырей.
«Заболевание связано с генетической предрасположенностью и воздействием внешних факторов – стресса, приёма лекарств, ультрафиолета, инфекций. Однако зачастую определить конкретный провоцирующий фактор невозможно», – пояснила Гражданкова.Фото: пресс-служба Минздрава МО
Лечение пузырчатки направлено на прекращение появления новых пузырей, достижение и поддержание ремиссии.
«В основе терапии – применение кортикостероидов системного действия. При их приёме необходимо регулярно контролировать артериальное давление, показатели крови и уровень глюкозы. Снижать дозу гормонов до поддерживающей следует медленно, строго под контролем врача-дерматовенеролога», – подчеркнула специалист.Как напомнили в пресс-службе подмосковного Минздрава, в филиалах Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера оказывают помощь при лечении этого заболевания, в том числе, в условиях стационара. Врач-дерматовенеролог подберёт индивидуальный план лечения.
Записаться на консультацию можно на портале «Здоровье» Московской области.
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Лора Луганская