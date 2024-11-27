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Свыше 30% беременных жительниц Подмосковья выбрали партнёрские роды

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Более 18,5 тыс. жительниц Московской области с начала года выбрали партнёрские роды. Такие данные сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
В перинатальных центрах и родильных домах региона женщинам доступны все виды родов - мягкие, вертикальные, в сопровождении доулы, а также партнёрские.
«Многим женщинам во время родов важно чувствовать поддержку близкого человека. С начала года более 18,5 тыс. женщин выбрали партнёрские роды, что превышает 30% от их общего числа. В наших перинатальных центрах и родильных домах такая услуга оказывается бесплатно», – сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.


Подробно с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на портале «Стань мамой в Подмосковье». https://mama.zdrav.mosreg.ru/

Также в Подмосковье работает Единый call-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Бесплатно звонить по телефону 8 (800) 550-30-03 можно ежедневно с 8:00 до 20:00.

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#подмосковье
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Подмосковная «горячая линия» главного врача уже приняла около 500 тыс. звонков
27 ноября 2024, 11:48

Фото: пресс-служба Минздрава МО

За время работы подмосковной «горячей линии» главного врача на неё поступило около 500 тыс. звонков. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
«Горячая линия» главврача работает в медицинских организациях региона. Жители могут задать телефону, интересующие их вопросы, оставить отзыв или предложения.
«Горячая линия» также помогает руководителям медицинских организаций оперативно принимать решения по организации работы. Мы запустили её в 2022 году, и за это время на линию поступило почти 500 тыс. звонков», – уточнил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Звонить на «горячую линию» главного врача можно по телефону 8 (498) 602-03-59 по рабочим дням с 9.00 до 18.00. После ответа оператора нужно набрать добавочный номер, который соответствует определённой медицинской организации. Узнать его можно на её сайте или на информационных плакатах в поликлиниках.

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#здравоохранение
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#минздрав мо
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#московская область
#максим забелин
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В МОНИКИ состоялась научно-практическая конференция психологов Подмосковья
27 ноября 2024, 10:07

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В МОНИКИ имени Владимирского состоялась первая областная научно-практическая конференция для медицинских психологов на тему «Актуальные вопросы медицинской психологии». Мероприятие было организовано при поддержке Министерства здравоохранения Московской области, Центра развития компетенций и Центральной клинической психиатрической больницы имени Ф. А. Усольцева, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Сохранение психического здоровья является ключевой задачей современного здравоохранения. На конференции рассмотрели актуальные темы и проблемы в работе медицинских психологов.

«Обсуждение актуальных тем способствует повышению квалификации специалистов и внедрению новых подходов в практику, что позволяет выработать целостный подход к лечению пациентов и улучшить качество медицинской помощи в Московской области», — подчеркнула руководитель Центра развития компетенций МОНИКИ им. Владимирского Яна Пономарева.
Специалисты проанализировали результаты работы психологической службы Министерства здравоохранения Московской области за 2024 год, рассказали об опыте организации психологических служб в регионе и обсудили вопросы сертификации психологов, психологического сопровождения беременных, предродового консультирования, реабилитации участников боевых действий, а также практические аспекты работы с потерей и посттравматическим стрессовым расстройством.

Отдельная секция была посвящена роли медицинского психолога в развитии корпоративной культуры в медицинских учреждениях, междисциплинарному подходу, предотвращению эмоционального выгорания и развитию эмоционального интеллекта среди сотрудников.

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Врач Горшенин раскрыл специфику работы онкологического хирурга
26 ноября 2024, 18:00

Фото: iStock/ShutterOK

Хирург-онколог, доктор медицинских наук Тимофей Горшенин рассказал, что основная специфика врача его специализации заключается в лечении осложнений, вызванных раком.
«Часто это рак ободочной кишки, который приводит к серьёзным осложнениям. Наша задача – не только помочь пациенту справиться с основным заболеванием, но и облегчить симптомы, вызванные осложнениями. В таких ситуациях важно понимать, что иногда наша цель – продлить жизнь пациента и улучшить её качество, даже если полное выздоровление невозможно. Мы работаем над тем, чтобы минимизировать последствия болезни и дать человеку возможность жить максимально комфортно», — пояснил в беседе с «Петербургским дневником» Горшенин.

Ранее врач-онколог, кандидат медицинских наук, сотрудник Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина Евгений Черемушкин в беседе с «Радио 1» объяснял, что взаимосвязь между раком легким и курением (обычных и электронных сигарет), безусловно, есть.

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#здоровье
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Врачи НИКИ детства рассказывают, что делать, если у ребёнка частые переломы
26 ноября 2024, 14:13

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Частые переломы могут быть вызваны активными играми, занятиями спортом или случайным падением. Однако если ребёнок регулярно ломает кости, это может указывать на серьёзную проблему, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Врач может назначить денситометрию, чтобы выяснить причину.

«Это исследование рекомендуется проводить не только при частых переломах у детей, но и в профилактических целях», — сказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.
Денситометрия — безопасная и безболезненная процедура. Датчик медленно перемещается над исследуемой областью, направляя рентгеновские лучи (при рентгеновской денситометрии) или ультразвуковые волны (при ультразвуковой денситометрии). Они проходят через кости и регистрируются датчиком. Затем компьютер обрабатывает результаты и выводит их на экран, а врач анализирует полученные данные.

«Если в результате денситометрии будет выявлено снижение плотности костной ткани, врач назначит соответствующее лечение. Лечение может включать в себя изменение образа жизни, диету, богатую продуктами с кальцием и витамином D, а также приём лекарственных препаратов», — сообщила врач травматолог-ортопед НИКИ детства Светлана Соколова.
Регулярные переломы у детей требуют немедленного обращения к врачу для диагностики и назначения лечения. Если врач рекомендует денситометрию, она проводится в НИКИ детства по ОМС.

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В желудке жительницы Тулы нашли 1,5 кг монет и валюты
26 ноября 2024, 11:46

Фото: iStock/ Leandro Santiago

В желудке жительницы Тулы обнаружили полтора килограмма монет разного номинала, проинформировал Телеграм-канал «Регнум».
Россиянку доставили в медицинское учреждение с внутренним кровотечением.

В публикации подчёркивается, что, вероятно, женщина страдает расстройством пищевого поведения — при нём человек начинает есть или проглатывать несъедобные вещи. Кроме рублей из женщины извлекли евро и центы.

Ранее Министерство здравоохранения Московской области сообщило, в Московский областной центр охраны материнства и детства доставили новорождённого мальчика — он регулярно срыгивал после кормления. После обследования у ребёнка обнаружили редкий врождённый порок развития кишечника — непроходимость двенадцатиперстной кишки. Представители медицинского учреждения убеждены, что подобная аномалия требует срочного хирургического вмешательства сразу после рождения.

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#тула
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Робот Светлана пригласила на вакцинацию от гриппа более 1,3 миллиона жителей Подмосковья
26 ноября 2024, 10:39

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В Подмосковье продолжается кампания по вакцинации против гриппа. Робот Светлана приглашает жителей региона сделать прививку. Звонки осуществляются с номера телефона: 8 (498) 602-31-35, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Светлана приглашает пройти вакцинацию от гриппа жителей региона старше 18 лет, не прошедших ее ранее. Сделать прививку можно не только в поликлинике, но и в мобильных комплексах, которые работают в самых оживленных местах городских округов. Всего робот Светлана совершила уже более 1,3 млн звонков», — сообщил и.о. министра здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Чтобы пройти вакцинацию в мобильном пункте, потребуется паспорт и полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

График работы и адреса мобильных пунктов доступны на сайте Министерства здравоохранения Московской области.

Прививку в поликлинике можно сделать по предварительной записи. Записаться на приём к врачу можно через региональный портал государственных услуг «Здоровье», по телефону 122, через инфомат в самой поликлинике или через чат-бота в Telegram.

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Россиянам раскрыли интересный метод быстро засыпать
Психолог Дугенцова рекомендовала вести дневник
25 ноября 2024, 19:50

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Психолог Дарья Дугенцова заявила, что для быстрого засыпания можно если дневник для выгрузки в него всех своих мыслей, включая тревожные.
По её словам, такая методика поможет избавиться от навязчивых мыслей в голове, которые, зачастую, и мешают заснуть.

«Надо вести дневник перед сном, выгружать туда все свои мысли. Где-то за 30-10 минут до сна садиться и по таймеру вести дневник каждый вечер. Пишите, что хотите, что приходит в голову. Если ничего не приходит в голову, то пишите «поток сознания». Так мы избавляемся от мыслей, которые в будущем могут нас тревожить. Также могут помочь медитации перед сном. Они расслабляют организм и учат наше сознание останавливаться в мыслительном процессе и освобождать мозг от этого потока хлынувших размышлений», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Дугенцова.

Кроме этого, специалист посоветовала не пользоваться гаджетом перед сном.

Ранее врач-кардиолог, сомнолог Наталия Золотарева объяснила, что лунатизм, также называемый сомнабулизм, представляет собой расстройство, при котором люди совершают сложные действия, находясь в состоянии сна.

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#здоровье
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Студентов медколледжа пригласили работать в больницу Ленинского округа
25 ноября 2024, 18:57

Фото: пресс-служба администрации Ленинского г.о.

Встречу со студентами ступинского филиала Московского областного медицинского колледжа № 2 провели сотрудники Видновской клинической больницы, они рассказали ребятам о преимуществах и перспективах работы в этом медучреждении, сообщает пресс-служба администрации Ленинского городского округа.
«Мы рассказали о деятельности нашей больницы, перспективах для сотрудников, и пригласили молодых людей к нам на работу. Немало участников встречи заинтересовались поступившим предложением», — сказал заместитель главврача по амбулаторно-поликлинической помощи Видновской клинической больницы Тимур Асанов.
Участие во встрече приняли также врач-эпидемиолог Видновской больницы Ольга Ненастина и главная медицинская сестра Наталья Сушкова. Они предложили ребятам для начала пройти в их больнице практику, а после диплома — выйти туда на работу.

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#медицина
#здравоохранение
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Врачи МОЦОМД сделали операцию новорождённому ребенку с кишечной непроходимостью
25 ноября 2024, 17:13

Фото: istockphoto / Georgiy Datsenko

В Московский областной центр охраны материнства и детства был доставлен новорождённый мальчик, который систематически срыгивал после кормления. После обследования у ребёнка обнаружили редкий врождённый порок развития кишечника — непроходимость двенадцатиперстной кишки, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Врачи утверждают, что такая аномалия требует срочного хирургического вмешательства сразу после рождения. Это обусловлено тем, что из-за частой рвоты ребёнок теряет жидкость и электролиты. Кроме того, существует вероятность попадания рвотных масс в дыхательные пути, что может привести к тяжёлой форме пневмонии, плохо поддающейся лечению.

«При данной патологии накладывается анастомоз — кишка сшивается с одноименной кишкой в обход поджелудочной железы. Оперативное лечение проводилось лапароскопически через 3 миниатюрных прокола. Такой подход является наиболее современным и высокотехнологичным. Операция длилась 1,5 часа и прошла успешно. Ребенок будет жить нормальной жизнью без каких-либо последствий врожденного порока развития», — сообщил заведующий отделением хирургии новорожденных, к.м.н. Михаил Рехвиашвили.
В настоящее время ребёнок выписан из больницы и находится дома, полностью оправившись от болезни. Он питается и развивается в соответствии с возрастом.

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#врачи
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#минздрав мо
#подмосковье
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