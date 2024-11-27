Свыше 30% беременных жительниц Подмосковья выбрали партнёрские роды

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Более 18,5 тыс. жительниц Московской области с начала года выбрали партнёрские роды. Такие данные сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
В перинатальных центрах и родильных домах региона женщинам доступны все виды родов - мягкие, вертикальные, в сопровождении доулы, а также партнёрские.
Подробно с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на портале «Стань мамой в Подмосковье». https://mama.zdrav.mosreg.ru/
Также в Подмосковье работает Единый call-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Бесплатно звонить по телефону 8 (800) 550-30-03 можно ежедневно с 8:00 до 20:00.
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«Многим женщинам во время родов важно чувствовать поддержку близкого человека. С начала года более 18,5 тыс. женщин выбрали партнёрские роды, что превышает 30% от их общего числа. В наших перинатальных центрах и родильных домах такая услуга оказывается бесплатно», – сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Подробно с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на портале «Стань мамой в Подмосковье». https://mama.zdrav.mosreg.ru/
Также в Подмосковье работает Единый call-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Бесплатно звонить по телефону 8 (800) 550-30-03 можно ежедневно с 8:00 до 20:00.
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Лора Луганская