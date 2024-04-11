В Мытищах диспансеризацию прошли около 40 тысяч человек

Фото: пресс-служба администрации г.о. Мытищи
Почти 40 тысяч жителей прошли первый этап диспансеризации в поликлиниках городского округа Мытищи, сообщает администрация пресс-службы муниципалитета.
«Первый этап включает в себя скрининг, по результатам которого определяется группа состояния здоровья», — пояснила заместитель главврача по амбулаторно-поликлинической помощи Мытищинской областной клинической больницы Екатерина Суслова.Если на первом этапе диспансеризации возникают подозрение на неполадки в той или иной сфере здоровья, человека направляют на дополнительные обследования, которые проводятся в рамках второго этапа проверки состояния организма.
Диспансеризация проводится по субботам с 8 утра до 15:00 в поликлиниках округа. Записаться на осмотр можно по телефону единой справочной: +7-495- 308-13-00, через личный кабинет или через терминалы, которые стоят в поликлиниках.
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