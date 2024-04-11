В Мытищах диспансеризацию прошли около 40 тысяч человек

Звезда российского комедийного сериала «Реальные пацаны» Владимир Селиванов стал отцом в Щёлковском перинатальном центре. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Владимир и Александра Селивановы приехали Москвы в Подмосковье ради программы «Мягкие роды в ЩПЦ».