В Орехово-Зуеве спасли пациента, спутавшего 10-килограммовую кисту с ожирением

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Орехово-Зуевской больницы прооперировали мужчину, который думал, что полнеет, пока в его организме развивалась 10-килограммовая киста. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Бригада скорой помощи доставила в медучреждение 61-летнего пациента с жалобами на острую боль в животе и отсутствие стула. Врачи выявили у него острую кишечную непроходимость, вызванную кистозным образованием на брюшине, которое сдавливало кишечник. Такое состояние грозило гибелью, так как киста могла в любой момент прорваться. Как выяснилось, мужчина ходил с новообразованием почти два года, думая, что просто начал поправляться. В экстренном порядке ему была сделана операция.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
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Фото: пресс-служба Минздрава МО
«Кистозное образование крайне редко встречается у мужчин. Во время операции мы полностью удалили кисту, выделив её без повреждения внутренних органов, что крайне важно для дальнейшего функционирования организма пациента. Операция прошла успешно и заняла два часа», – рассказал врач-хирург Орехово-Зуевской больницы Хассан Отман.Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы.
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Лора Луганская