В Подмосковье в 2024 году сдадут 16 объектов здравоохранения, построенных инвесторами

16 объектов здравоохранения, возведённых застройщиками за счёт внебюджетного финансирования, сдадут в эксплуатацию в Московской области в текущем году, об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв, передаёт пресс-служба подмосковного правительства.