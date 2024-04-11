В Подмосковье в 2024 году сдадут 16 объектов здравоохранения, построенных инвесторами

Фото: пресс-служба правительства МО
16 объектов здравоохранения, возведённых застройщиками за счёт внебюджетного финансирования, сдадут в эксплуатацию в Московской области в текущем году, об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв, передаёт пресс-служба подмосковного правительства.
«Заметный вклад в развитие отрасли (инфраструктуры здравоохранения — прим. ред.) вносят девелоперы, которые вместе с жилыми комплексами сдают новые соцобъекты. В этом году они планируют ввести в Подмосковье 16 медучреждений – как правило, это первичное звено, детские и взрослые поликлиники», — сказал Воробьёв.В частности, строительство взрослой поликлиники, рассчитанной на 100 посещений за смену, недавно завершили на территории жилого комплекса «Жулебино Парк» в Люберцах. В том же городском округе в ближайшее время введут в эксплуатацию поликлинику на территории ЖК ««Облака 2.0», а осенью должна быть построена поликлиника для детей и взрослых в жилом комплексе «Лермонтовский».
Три новые поликлиники откроется в этом году и в жилых комплексах Ленинского округа. В ЖК «Южная Битца» — на 355 посещений в смену и в ЖК «Эко Видное 2.0» взрослая поликлиника на 70 пациентов в смену и детская поликлиника такой же мощности.
Самым крупным медучреждением, построенным за счёт застройщика, станет шестиэтажная поликлиника в жилом комплексе «Столичный» в Балашихе: получить там помощь за один день смогут 350 взрослых и 320 детей. А в ЖК «Пехра» в Балашихе откроют две детские поликлиники, расположенные на первых этажах жилых домов. Одна из них рассчитана на 50 посещений в смену, вторая — на 100.
В городском округе Мытищи откроются две поликлиники: в жилом комплексе «Датский квартал» — на 140 посещений в смену, в ЖК «Скандинавский» — на 81.
Одинцовский застройщики тоже сдадут в эксплуатацию два медучреждения: поликлинику на 300 посещений в ЖК «Заречье Парк» и лечебное учреждение на 67 пациентов в ЖК «Союзный».
В красногорском жилом комплексе «Спутник» будет открыт медицинский центр и пост скорой помощи, в ЖК «Томилинский бульвар» в Котельниках досрочно построят гинекологическое отделение городской поликлиники, а в богородском жилом комплексе «Истомкино» откроют кабинет врача общей практики — он будет размещён в одном из жилых домов.
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Лев Каштанов