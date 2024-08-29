Жителей Подмосковья приглашают 31 августа пройти онкоскрининг

Фото: пресс-служба Минздрава МО
День открытых дверей состоится в ближайшую субботу, 31 августа, в подмосковных Центрах амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), пройти проверку на заболевание раком и получить консультацию специалиста смогут все желающие в возрасте от 18 лет, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Проходить диагностику нужно регулярно, даже если вас ничего не беспокоит, так как проверка дает возможность выявить заболевание на ранней стадии, начать своевременное лечение, а значит — сохранить качество жизни. В эту субботу проверить свое здоровье и пройти онкоскрининг жители Московской области смогут в 24 ЦАОПах», — сказал глава регионального Минздрава Алексей Сапанюк.В частности, в рамках дня открытых дверей можно будет пройти маммографию и УЗИ молочных желёз, диагностику новообразований кожи, а также сдать ПСА-тест на рак простаты и тест на скрытую кровь в кале.
День открытых дверей будет проходить с девяти утра до двух часов дня. С собой нужно взять паспорт СНИЛС и полис ОМС. Адреса подмосковных Центров амбулаторной онкологической помощи можно уточнить по ссылке.
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