Врач Зубова заявила об опасности «чисток кишечника»

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Врач-хирург, колопроктолог Нина Зубова заявила, что здоровому человеку не нужны «чистки кишечника», поскольку здоровому организму такие процедуры могут нанести вред.
Так, клизмы и гидроколонотерапия без медицинских показаний могут уничтожить всю полезную микрофлору кишечника, а детокс-диеты, БАДы, соки и коктейли могут сильно обезвожить организм и даже привести к проблемам с печенью.
Ранее заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов заявлял, что содержащиеся в сметане элементы способствуют улучшению памяти, аппетита, а также усвоению пищи.
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Учёный Куликов заявил о неожиданных полезных свойствах сметаны
«Даже препараты, у которых в составе «только натуральные растительные компоненты», могут быть опасны. Злоупотребляя ими, человек может нанести серьёзный вред печени. В большинстве случаев «детокс-составы» просто не дают никакого эффекта или приводят к расстройству, но бывает, что любители таких средств попадают в больницу с печеночной недостаточностью, отравлением, обезвоживанием и другими серьезными проблемами», — добавила в беседе с Газета.ру Зубова.
Ранее заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов заявлял, что содержащиеся в сметане элементы способствуют улучшению памяти, аппетита, а также усвоению пищи.
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Мелисса Тимофеева