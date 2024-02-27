С начала года свыше 1,5 юных спортсменов прошли обследования в НИКИ детства

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Более 1,5 тыс. юных спортсменов из Подмосковья прошли обследование в Центре спортивной медицины НИКИ детства. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В Центре спортивной медицины НИКИ детства спортсменам проводилось углубленное медицинское обследование.
Стоит отметить, что благодаря комплексному обследованию спортсмены смогли получить допуск к тренировкам и соревнованиям.
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«Юные спортсмены в возрасте от 7 до 16 лет из Московской области проходят у нас плановое углубленное медицинское обследование. В Центре спортивной медицины НИКИ детства ребята сдают анализы и проходят полную диагностику, в том числе ЭКГ, ЭхоКГ, рентген, а также получают консультации 12 специалистов. Продолжительность обследования для одного ребенка не более 3 часов», — поделилась руководитель Центра по спортивной медицине Института Дарья Коледова.
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Мира Полтева