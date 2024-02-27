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В Черноголовке стали применять инновационный метод реабилитации после инсульта

27 февраля 2024, 14:44
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В отделении реабилитации Черноголовской больницы начали применять новую методику реабилитации пациентов, перенёсших инсульт. Речь идёт о транскраниальной магнитной стимуляции, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Этот комплекс предназначен для использования при раннем и позднем восстановительном периоде после инсульта. С помощью магнитного поля мы изменили возбудимость отдельных участков коры головного мозга и их функциональное взаимодействие. Методика позволяет стимулировать нервные клетки в пострадавших участках мозга, что приводит к их активации и восстановлению утраченных функций», – разъяснила врач-реабилитолог Черноголовской больницы Анна Ворфоломеева, слова которой приводит пресс-служба.
Как отметила врач, с помощью транскраниальной магнитной стимуляции врачам удалось практически полностью устранить постинсультные симптомы у первого пациента, страдавшего нарушениями речи, ограниченностью движении, повышенной тревожностью и проблемами со сном.


Для полного восстановления подвижности конечности мужчина пройдёт еще несколько этапов лечения новым методом. Реабилитация в больнице Черноголовки проводится бесплатно по полису ОМС.

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#реабилитация
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С начала года свыше 1,5 юных спортсменов прошли обследования в НИКИ детства
27 февраля 2024, 15:17

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Более 1,5 тыс. юных спортсменов из Подмосковья прошли обследование в Центре спортивной медицины НИКИ детства. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В Центре спортивной медицины НИКИ детства спортсменам проводилось углубленное медицинское обследование.

«Юные спортсмены в возрасте от 7 до 16 лет из Московской области проходят у нас плановое углубленное медицинское обследование. В Центре спортивной медицины НИКИ детства ребята сдают анализы и проходят полную диагностику, в том числе ЭКГ, ЭхоКГ, рентген, а также получают консультации 12 специалистов. Продолжительность обследования для одного ребенка не более 3 часов», — поделилась руководитель Центра по спортивной медицине Института Дарья Коледова.

Стоит отметить, что благодаря комплексному обследованию спортсмены смогли получить допуск ​к тренировкам и соревнованиям.

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#консультации
#спортсмены
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#подмосковье
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Учёные создали нейросеть, помогающую определить оспу обезьян
27 февраля 2024, 15:11

Фото: istockphoto.com/metamorworks

Российские и индийские учёные разработали нейросеть, которая может определить оспу обезьян с точностью более 90%.
Отмечается, что такое опасное заболевание, как оспа обезьян, симптоматически напоминает другие болезни, поэтому диагностировать его точно очень важно.

«С коллегами из Индии мы обучили искусственную нейронную сеть определять по фотографиям поражённых участков кожи, заражён пациент оспой обезьян или нет. Это опасное заболевание, и его несвоевременная диагностика может привести к очень серьёзным последствиям для организма человека и общества», — заявил в беседе с RT ассистент кафедры автоматики и процессов управления СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Георгий Ефименко.

Для того, чтобы использовать нейросеть врачу нужно будет установить специальное приложение на телефон. Далее фото поражённого участка кожи загружается в программу, которая анализирует снимок и выдаёт результат, точность которого составляет до 93,4%.

А эволюционные биологи и экотоксикологи из Принстонского университета исследовали жизнь волков, оставшихся в окрестностях Чернобыля, в условиях воздействия радиоактивных частиц. Как передают argumenti.ru, исследователи пришли к выводу, что иммунная система животных изменилась и стал сравнима иммунитетом больных раком, проходящих лучевую терапию.

Ранее международная команда астрономов совершила открытие, заглянув в далекое космическое прошлое с помощью мощнейшего телескопа Уэбба и обнаружив раннюю галактику, которая оказалась похожа на наш Млечный Путь. Учёные назвали её «Светлячок».

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#диагностика
#болезни
#оспа обезьян
#наука
#медицина
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Подмосковную пенсионерку с аневризмой аорты доставили в больницу на вертолёте
27 февраля 2024, 14:27

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

65-летнюю жительницу Электростали со смертельно опасным диагнозом — аневризмой аорты — эвакуировали в профильное медучреждение на санитарном вертолёте подмосковного центра медицины катастроф, безопасность посадки вертолёта на специальной площадке обеспечили работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«Женщина проходила лечение в Ногинской центральной районной больнице. В связи с опасностью её состояния было принято решение оперативно перевезти пациентку в столичный Центр трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова. На вертолётную площадку женщину привезли в машине скорой помощи. Безопасную посадку вертолёта обеспечили спасатели и пожарные. Они же помогли медикам перенести пациентку в вертолёт», — говорится в сообщении.
Перелёт прошёл успешно, женщину передали медицинским специалистам.

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#медицина
#здравоохранение
#электросталь
#ногинск
#спасатели
#мособлпожспас
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Подмосковные врачи удалили женщине опухоль матки размером 20 см
27 февраля 2024, 12:04

Фото: Georgiy Datsenko

Бронницкие врачи удалили пациентке 20-сантиметровую опухоль матки. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
43-летняя женщина поступила в больницу с жалобами с сильной слабостью, головокружением и ноющими болями в области живота. В ​ходе осмотра у нее обнаружили ​огромную опухоль матки.

«Операция происходила через разрез, соответствующий размерам опухоли, так как иначе извлечь новообразование, соответствующее сроку беременности 6 месяцев, было бы невозможно. В результате проведенной операции, которая длилась около 2 часов, гигантская миома была удалена, а матку женщине удалось сохранить. Новообразование было направленно на гистологическое исследование», — поделился врач акушер-гинеколог Бронницкой больницы Николай Арушанян.

Стоит отметить, что в настоящий момент женщину уже выписали. Врачи настоятельно рекомендуют посещать плановую диспансеризацию.

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#врачи
#операция
#женщина
#опухоль
#больницы
#бронницы
#подмосковье
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В больницы Подмосковья закупят около 140 единиц тяжёлого медоборудования
27 февраля 2024, 10:13

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 140 единиц тяжёлой диагностической аппаратуры планируется закупить в этом году для больниц Московской области, на эти цели выделят более четырёх с половиной миллиардов рублей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Мы закупаем тяжелое медицинское оборудование, чтобы заменить устаревшие аппараты на современные, а также открыть новые кабинеты там, где это требуется. В этом году в наших планах приобрести 137 единиц такой техники на сумму свыше 4,6 млрд рублей», — цитируются в сообщении слова первого зампреда подмосковного правительства Светланы Стригунковой.
Всего планируется купить два ангиографа, пять аппаратов КТ, десять аппаратов МРТ, 15 флюорографов, 20 маммографов и 85 рентген-аппаратов. Новое оборудование поступит в Московский областной онкодиспансер, МОНИКИ им. Владимирского, больницы Лобни, Истры, Воскресенска, Солнечногорска, Ступина, Одинцова, Химок, Красногорска, Домодедова и др.

Медицинское оборудование закупается по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в рамках национального проекта «Здравоохранение».

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#медицинское оборудование
#светлана стригункова
#здравоохранение
#медицина
#московская область
#подмосковье
#больницы
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Пережившим онкологию одного из партнеров парам дали интимный совет
Секс-коуч Юзвяк дал совет паре, у которых испортился секс после онкологии мужа
27 февраля 2024, 07:37

Фото: istock / fizkes

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет женщине, партнер которой вылечился от онкологии и стал неуверен в себе и своей сексуальной привлекательности. Об этом пишет Slate.
Женщина поделилась, что ее супругу немного за 30 и до заболевания их сексуальная жизнь была удовлетворительной. Пока муж лечился, секса в отношениях не было. Теперь переживший рак и месяцы химиотерапии мужчина постоянно корит себя и старается поскорее завершить половой акт из-за того, что его внешность изменилась.

«Возможно, сейчас он не сексуальнее всех на свете, но я бы легко об этом забыла, если бы он постоянно не твердил, как уродлив и непривлекателен. Конечно, я убеждаю его, что для меня он хорош всегда, но мне трудно возбудиться после того, как я целый день выслушиваю его речи о непривлекательности и знаю, что секс будет длиться несколько минут», — пожаловалась женщина.
Она добавила, что понимает: муж будет долго восстанавливаться и ему необходима поддержка. Но на не знает, когда ей нужно начать обращать внимание и на свои потребности и желания. Юзвяк ответил ей, что не будет неэтичным признаться мужу, как его слова влияют на женщину.

«Что-нибудь вроде — знаешь, мне грустно слышать, как ты говоришь о себе, я вижу тебя не так. Но проясните, что когда он критикует себя, он критикует и вас. Скажите, что для вас важно улучшить сексуальную жизнь, что его негативные слова разрушают вашу связь», — порекомендовал эксперт.
Помимо этого, коуч призвал не стесняться мастурбации.

«Поскольку ваш муж ранимый человек (и, честно говоря, он только что перенес рак!), возможно, вы захотите скрывать ее. Вы можете вместе мастурбировать, чтобы взаимодействовать в контексте, который не будет требовать от него высоких исполнительских навыков в постели», — дал совет специалист.
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#поддержка
#заболевания
#рак
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Дубненские врачи спасли жизнь 73-летнему мужчине с разрывом пищевода
27 февраля 2024, 04:06

Фото: пресс-служба Минздрава Московской области

В Дубненскую больницу бригадой скорой помощи доставили 73-летнего пациента с жалобами на загрудинную боль и рвоту, сообщила 26 февраля пресс-служба минздрава Московской области. После проведённого обследования врачи выявили у мужчины разрыв пищевода.
Как пояснил хирург Дубненской больницы Игорь Решетников, причины подобного разрыва могут быть самые разными: переедание, плохо пережеванная пища, нарушение прохождения пищи, усиления давления в просвете пищевода. Однако все они чреваты потенциальным летальным исходом.

«В экстренном порядке пациенту была выполнена операция, в ходе которой мы выполнили дренирование средостения и плевральной полости для устранения гноя. В желудок была установлена гастростома – трубка для кормления в послеоперационном периоде», — отметил Решетников.

Состояние больного осложнялось сепсисом, гнойным медиастенитом (воспалением органов средостения) и синдромом дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности. Пациент провел полтора месяца на лечении в больнице и сейчас чувствует себя хорошо. После удаления всех дренажей мужчины выписали домой на амбулаторное лечение,

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#минздрав мо
#врачи
#пациенты
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Педиатр предупредил о серьезной опасности аспирина для детей
Педиатр Молодой: из-за приема аспирина у детей может развиться синдром Рейе
26 февраля 2024, 17:59

Фото: iStock/brizmaker

Ацетилсалициловая кислота, тот же аспирин, может вызвать у детей до 15 лет опасный синдром Рейе. Об этом рассказал, педиатр, врач скорой помощи Дмитрий Молодой в беседе с изданием «Доктор Питер».
Врач подчеркнул, что детям до 15 лет ни в коем случае нельзя давать аспирин или ацетилсалициловую кислоту в качестве жаропонижающего при ОРЗ.

«Связано это с риском возникновения синдрома Рейе. Это тяжелое состояние, которое проявляется поражением печени, головного мозга и мышц и может привести даже к летальному исходу», — уточнил Молодой.

Однако он уточнил, что аспирин могут назначить детям до 15 лет, например, для лечения артрита.

Ранее врач-терапевт Георгий Сапего заявил, что россияне привыкли при любом недомогании принимать аспирин, однако не задумываются об опасности лекарства. В частно, аспирин может спровоцировать мозговое кровоизлияние.

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#лекарство
#терапевт
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Кардиолог Видяскин раскрыл, для кого могут быть опасны перелёты из-за тромбов
Кардиолог Видяскин: В зоне риска — пожилые и люди с ожирением
26 февраля 2024, 17:53

Фото: istockphoto.com/Mikhail Davidovich

Кардиолог Игорь Видяскин заявил, что тромбообразование во время перелётов (или переездов) может грозить людям с ожирением, а также пожилым гражданам.
«Повышают риск развития тромбоза глубоких вен во время длительных перелётов или переездов: пожилой возраст, заболевания свертывающей системы крови, варикозная болезнь нижних конечностей, тромбоз глубоких вен в анамнезе, онкология, травмы или хирургические вмешательства, ожирение, беременность», — пояснил в беседе с NEWS.ru Видяскин.

Образованию тромбов, по словам врача, способствует неподвижная поза во время движения транспорта, а также минимизация приёмов жидкостей пассажирами.

Ранее врач-кардиолог Ольга Бокерия рассказала россиянам о причинах снижения кровяное давления. Эксперт заявила, что гипотонией называют показатели 90/60 миллиметров ртутного столба, при которых человек чувствует головокружение и слабость.

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#ожирение
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