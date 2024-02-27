В Черноголовке стали применять инновационный метод реабилитации после инсульта

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В отделении реабилитации Черноголовской больницы начали применять новую методику реабилитации пациентов, перенёсших инсульт. Речь идёт о транскраниальной магнитной стимуляции, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Этот комплекс предназначен для использования при раннем и позднем восстановительном периоде после инсульта. С помощью магнитного поля мы изменили возбудимость отдельных участков коры головного мозга и их функциональное взаимодействие. Методика позволяет стимулировать нервные клетки в пострадавших участках мозга, что приводит к их активации и восстановлению утраченных функций», – разъяснила врач-реабилитолог Черноголовской больницы Анна Ворфоломеева, слова которой приводит пресс-служба.Как отметила врач, с помощью транскраниальной магнитной стимуляции врачам удалось практически полностью устранить постинсультные симптомы у первого пациента, страдавшего нарушениями речи, ограниченностью движении, повышенной тревожностью и проблемами со сном.
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Лора Луганская