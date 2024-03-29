В Подмосковье запустили опрос о качестве паллиативной помощи

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Онлайн-опрос о качестве паллиативной помощи в Московской области запустили на портале «Паллиативная помощь», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Опрос проводится анонимно. С его помощью планируется выявить слабые места в работе отделений сестринского ухода, патронажной службы. Хосписов и кабинетов паллиативной помощи», — цитируются в сообщении слова главы Координационного центра паллиативной помощи Московской области Анны Шестаковой.По итогам опроса в различных структурных подразделениях паллиативной помощи проведут точечные проверки. Их цель — устранение недочётов на местах.
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