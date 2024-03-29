В Подмосковье запустили опрос о качестве паллиативной помощи

Лечение в подмосковном Центре эндометриоза прошли уже около 150 пациенток из Московской области и других регионов. 32 из них перенесли оперативное вмешательство, сообщили в пресс-службе Минздрава региона. Центр начал работу на базе Московского областного НИИ акушерства и гинекологии имени академика В.И. Краснопольского в июне прошлого года.