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В Подмосковье запустили опрос о качестве паллиативной помощи

29 марта 2024, 14:01
Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Онлайн-опрос о качестве паллиативной помощи в Московской области запустили на портале «Паллиативная помощь», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Опрос проводится анонимно. С его помощью планируется выявить слабые места в работе отделений сестринского ухода, патронажной службы. Хосписов и кабинетов паллиативной помощи», — цитируются в сообщении слова главы Координационного центра паллиативной помощи Московской области Анны Шестаковой.
По итогам опроса в различных структурных подразделениях паллиативной помощи проведут точечные проверки. Их цель — устранение недочётов на местах.


Опрос проводится по ссылке. Принять в нём участие могут все, кто хочет рассказать, с какими проблемами пришлось столкнуться пациентам или их родственникам при получении паллиативной помощи в Подмосковье.

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#здравоохранение
#медицина
#паллиативная помощь
#московская область
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В Ленинском округе открыли первое в России отделение вызовов врачей на дом
29 марта 2024, 13:28

Отделение обслуживания вызовов врача на дом открыли в жилом комплексе «Первый квартал» на территории деревни Сапроново Ленинского городского округа, это первое медучреждение такого типа в России, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Отделение общей площадью 180 квадратных метров расположено на первом этаже жилого дома. В штате учреждения более 40 человек: это 30 врачей и фельдшеров и сотрудники контактного центра», — отмечается в сообщении.
Отделение оснащено всем необходимым медицинским оборудованием: это наборы для оказания неотложной медицинской помощи, реанимационные наборы, аппараты ЭКГ, тонометры, глюкометры, пульсоксиметры и многое другое.

Медучреждение передано на баланс Видновской районной клинической больницы

«Теперь к жителям будет приезжать не отработавший смену в поликлинике врач, а спецбригада, имеющая удалённый доступ к истории болезни пациента», — отметил главный врач больницы Бутай Бутаев.
Отделение открыто с восьми утра до десяти вечера. Врача можно вызвать по телефону 122, через чат-бота Дениса в мессенджере Telegram или через сайт госуслуг.

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#медицина
#здравоохранение
#ленинский городской округ
#строительство
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Санконтроль предотвратил завоз в Россию шести опасных инфекций
29 марта 2024, 12:59

Фото: iStock/Artur Plawgo

Система санитарно-карантинного контроля на границе России в прошлом году предотвратила завоз шести опасных инфекций в РФ. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе расширенного заседания коллегии Роспотребнадзора.
«Система санитарно-карантинного контроля на границе позволила предотвратить завоз шести опасных инфекций и сохранить здоровье российских граждан», — сказала она.
Ранее сообщалось, что в Великобритании обнаружили новый смертоносный штамм туберкулёза. Новый вирус отличается от предыдущего тем, что передаётся бессимптомно. Заразиться можно, просто находясь рядом с инфицированным человеком и вдыхая с ним один воздух.

До этого власти Таиланда предупредили своих граждан о возможной вспышке смертельно опасного заболевания – сибирской язвы, которая могла попасть в страну из Лаоса.

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#вирус
#инфекция
#здоровье
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Подмосковные врачи провели операцию на бедре 5-летнего самбиста
29 марта 2024, 12:47

Фото: istockphoto / gorodenkoff

Подмосковные врачи прооперировали 5-летнего самбиста, повредившего бедро на соревнованиях. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения МОсковской области.
В больницу ребенка доставили с жалобами на сильную боль в бедре. В ходе осмотра врачи выявили закрытый перелом бедренной кости.

«Под общим наркозом мы провели остеосинтез правой бедренной кости, то есть сопоставили и зафиксировали отломки кости титановыми стержнями, тем самым восстановили мальчику анатомию бедра. После полного восстановления бедренной кости фиксаторы будут удалены», — поделился врач травматолог-ортопед МОДКТОБ Виталий Куваев.

Стоит отметить, что в настоящий момент мальчик проходит амбулаторное лечение до полнейшего выздоровления. Кроме этого, он также сможет продолжить занятия спортом.

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#врачи
#лечение
#мальчик
#травма
#спортсмены
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Чтобы быстро похудеть: Диетолог назвал пять продуктов, помогающих снизить вес
29 марта 2024, 09:17

Фото: iStock/Prostock-Studio

О продуктах, которые помогают привести себя в форму, рассказал врачом-диетолог, эксперт по функциональному подходу восстановления организма и натуропатическим методикам, пишет «Российская газета».
В первую очередь, заявил специалист, необходимо включить в свой рацион продукты с высоким содержанием белка – мясо, птицу, рыбу, творог, яйца и бобовые. Они помогают формировать красивый рельеф из мышц на теле и поддерживают организм подтянутым, а кожу эластичной. К тому же белки отлично насыщают и перебивают чувство голода.

При дефиците белка и аминокислот, входящих в его состав, человек может чувствовать повышенный аппетит, а также тягу к сладкому — конфетам, шоколаду и прочему.

Кроме того, очень важно употреблять в пищу продукты, богатые клетчаткой. В основном это овощи, цельнозерновые крупы (в умеренном количестве), ягоды и фрукты. Из-за длительного переваривания мозг получает сигнал о насыщении в течение длительного времени.

Рекомендуется пить кофе и чай – оба напитка содержат в себе кофеин, который повышает выработку гормонов, ответственных за активность.

Еще один продукт, который назвал диетолог – масло МСТ. Это тип масла, содержащие жирные кислоты. Диетолог отметил, что этот продукт крайне полезен для нервной системы человека. К тому же, жирные кислоты помогают расщеплять жир.

И еще одним продуктом специалист в области питания назвал яблочный уксус. Его можно совсем в малых дозах добавлять в салаты, он полезен для усиления метаболизма.

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#диета
#похудение
#продукты
#еда
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Лечение в областном Центре эндометриоза менее чем за год прошли около 150 пациенток
28 марта 2024, 21:54

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Лечение в подмосковном Центре эндометриоза прошли уже около 150 пациенток из Московской области и других регионов. 32 из них перенесли оперативное вмешательство, сообщили в пресс-службе Минздрава региона. Центр начал работу на базе Московского областного НИИ акушерства и гинекологии имени академика В.И. Краснопольского в июне прошлого года.
При этом заболевании клетки внутреннего слоя матки – эндометрия – разрастаются за её пределы, образуется патологическая ткань. Это может вызывать сильные боли, препятствовать беременности, а при несвоевременном обращении за медицинской помощью – и более серьёзные последствия.

В центре совместный консультативный приём пациенток ведут хирург, репродуктолог, колопроктолог, уролог, специалист ультразвуковой диагностики и психоневролог. Это позволяет выбрать лучшую тактику для лечения каждой пациентки.
«Многолетний опыт диагностики, хирургического лечения сложнейших форм эндометриоза и результаты научных исследований привели нас к идее создания первого подобного центра в Московской области. И хотя заболевание не является полностью излечимым, можно облегчить его симптомы, улучшить качество жизни женщин даже в самых сложных случаях», – пояснил руководитель Центра эндометриоза Александр Попов.
В министерстве напомнили, что пройти обследование и лечение в Московском областном центре эндометриоза можно бесплатно по направлению лечащего врача.

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#минздрав мо
#лечение
#женщины
#гинеколог
#подмосковье
#московская область
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Мясников рекомендовал микродозинг аспирина для профилактики рака лёгких
28 марта 2024, 21:19

Фото: iStock/airdone

Заслуженный врач РФ и телеведущий Александр Мясников заявил, что для профилактики рака лёгкого допускаются микродозы аспирина.
«В качестве средства химиопрофилактики рака аспирин продемонстрировал свою эффективность, особенно в случаях онкологии толстого кишечника. Исследование почти 24 тыс. случаев рака выявило у тех, кто регулярно употреблял аспирин в малых дозах, уменьшенную вероятность метастазирования рака лёгких», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.

Он подчеркнул, что при обнаружении симптомов заболевания рак уже не операбелен, поэтому в таких случаях могут помочь лишь «радиация и химия». Для профилактики онкологии лёгких специалист рекомендовал бросать курить. Также он заявил, что в профилактических целях могут использоваться гормональные ингаляции и «пшикалки», курильщикам могут проводить скрининг при помощи спиральной компьютерной томографии. В любом случае, перед тем, как предпринимать какие-либо действия, рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Ранее Александр Мясников рассказывал об опасных симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологии. Он отмечал, что нужно обратить внимание на изменения стула, а также появления крови в нём. В случае обнаружения изменений в кале, стоит обратиться за консультацией к специалисту.

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#изменения
#исследование
#заболевания
#рак
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Количество партнёрских родов в Подмосковье выросло до 30%
28 марта 2024, 20:55

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Партнёрские роды в прошлом году стали самыми популярными в перинатальных центрах и роддомах Подмосковья. Такие данные привёл министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
В регионе для женщин теперь доступны все виды родов, включая мягкие, вертикальные, а также в сопровождении доулы. Партнёрские составили порядка 30% от общего количества.
«Для многих женщин крайне важно чувствовать в момент родов поддержку близкого человека. В регионе в прошлом году количество партнёрских родов выросло на 5% по сравнению с 2022-м. Такую услугу в наших родовспомогательных учреждениях оказывают бесплатно», – пояснил Сапанюк.
Как напомнили в подмосковном Минздраве, в Московской области работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье». На нём размещена информация о системе родовспоможения в регионе, в том числе о различных видах родов.

Также в регионе работает Единый call-центр системы родовспоможения «Стань мамой в Подмосковье». Операторы расскажут о документах, которые нужно взять с собой в роддом, о получении подарочного набора «Я родился в Подмосковье», запишут на приём к специалисту, который проконсультирует по всем интересующим вопросам.

Бесплатно позвонить по телефону 8 (800) 550-30-03 можно ежедневно с 8 до 20 часов.

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#минздрав мо
#здравоохранение
#роды
#женщины
#подмосковье
#московская область
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Названа неожиданная причина переедания
Психолог Булгакова: Человек может передать из-за несбывшиеся детских мечт
28 марта 2024, 19:40

Фото: iStock/Doucefleur

Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова заявила, что несбывшиеся детские мечты могут оказывать влияние на жизнь и здоровье уже взрослого человека.
Так, во взрослом возрасте люди могут «заедать» свои несбывшиеся надежда.

«Человек, не имевший в детстве доступа к конфетам, повзрослев, может постоянно «заедать» свои проблемы, таким образом давая себе ощущение «сбывшейся мечты», что грозит проблемами со здоровьем. Есть мечты, не имеющие срока давности. Иметь цель, выросшую из такой детской мечты, — полезно», — пояснила в беседе с NEWS.ru Булгакова.

При этом она отметила, что создавать для себя новые цели и мечты также необходимо, так как без них теряется смысл жизни для человека, внутри него происходит опустошение.

Ранее психолог Дарья Дугенцова заявляла, что снизить уровень стресса и страха перед публичными выступлениями могут помочь дыхательные упражнения.

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#психолог
#человек
#питание
#дети
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Врач Чиркова: Язык — зеркало организма
28 марта 2024, 19:29

Фото: iStock/Olga Shefer

Терапевт Ольга Чиркова заявила, что по состоянию языка можно определить степень здоровья организма.
Так, по её словам, тёмный и плотный налёт на языке может свидетельствовать о серьёзном заболевании, поэтому при таком симптоме надо немедленно обращаться к врачу.

«В норме налёт на языке практически отсутствует. Язык — зеркало организма, он должен быть чистым, влажным, розовым, с гладким ровным краем и хорошо заметными сосочками. Если налёт имеет темные оттенки, не отделяется или отделяется, повреждая слизистую, переходит на щёки и глотку, вызывает боль и дискомфорт — срочно обратитесь к врачу», — пояснила в беседе с NEWS.ru Чиркова.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа предостерегла россиян от лёгкой весенней одежды на фоне потепления.

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#врачи
#язык
#терапевт
#здоровье
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