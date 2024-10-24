Жители Московской области смогут пройти бесплатный онкоскрининг 26 октября

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
26 октября в Московской области в Центрах амбулаторной онкологической помощи пройдёт День открытых дверей. Во время мероприятия жители смогут пройти цитологическое исследование шейки матки, диагностику новообразований кожи, маммографию или УЗИ молочных желёз, компьютерную томографию или рентгенографию и сдать анализ на ПСА для выявления рака рак простаты и тест на наличие скрытой крови, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Забота о своем здоровье – основа сохранения качества жизни. Важно регулярно проходить не только диспансеризацию, но и онкоскрининги. Для удобства жителей каждую последнюю субботу месяца мы проводим День открытых дверей в 25 ЦАОПах Подмосковья, где все желающие смогут пройти бесплатную диагностику и получить консультацию специалиста», — сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.Принять участие в Дне открытых дверей смогут жители Подмосковья старше 18 лет. Необходимо иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования (ОМС) и СНИЛС.
Адреса центров, где можно проверить своё здоровье, можно найти на сайте.
https://onco.zdrav.mosreg.ru/news/edinii_den_zdorovya_proidyot_v_gorodah_podmoskovya_26_oktabrya.
Дайана Хусинова