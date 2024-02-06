В Долгопрудном прооперировали тазобедренный сустав 92-летней женщине после аварии

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Долгопрудненские врачи выполнили эндопротезирование тазобедренного сустава 92-летней женщине, попавшей в ДТП. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В приемное отделение больницы скорая помощь доставила 92-летнюю пенсионерку, которую сбила машина на пешеходном переходе. У пациентки был обнаружен перелом шейки бедра.
Стоит отметить, что на данный момент женщина уже выписана на амбулаторное лечение.
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«Под спинальной анестезией для устранения перелома шейки бедра мы выполнили эндопротезирование тазобедренного сустава, то есть заменили его имплантом. Операция прошла успешно и заняла 2 часа. После реабилитации подвижность в суставе была полностью восстановлена», - поделился руководитель травмвцентра Долгопрудненской больницы Максим Цымбал.
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Мира Полтева