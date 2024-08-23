В Волоколамской больнице начал работать цифровой рентген-аппарат

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В приёмном отделении Волоколамской больницы запустили новый цифровой рентген-аппарат. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Главный принцип успешного лечения – точная диагностика. Для этого мы продолжаем закупать тяжёлое медоборудование для наших больниц. Новый цифровой рентген-аппарат в Волоколамской больнице установлен взамен устаревшего оборудования. На закупку было выделено около 20 млн рублей», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.На аппарате планируют проводить около 50 исследований в смену. Специалисты смогут получать детальное и качественное изображение при низкой лучевой нагрузке на пациента. Обследование проводится быстрее, чем на аналоговой медтехнике, а результаты сохраняются в электронном виде.
Как отметили в министерстве, оборудование закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва благодаря нацпроекту «Здравоохранение».
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Лора Луганская