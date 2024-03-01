Подмосковный иммунолог Никонова дала советы по укреплению иммунитета детей

Главная задача иммунитета – поддержание здоровья вне зависимости от времени года. Помочь иммунной системе справиться с этой важной функцией можно при соблюдении определённых правил, сообщила заведующая отделением аллергологии-иммунологии НИКИ детства, детский аллерголог-иммунолог Екатерина Никонова. Она рассказала, как снизить риск заражения ОРВИ и другими заболеваниями в начале весны.