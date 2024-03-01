Подмосковный иммунолог Никонова дала советы по укреплению иммунитета детей

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Главная задача иммунитета – поддержание здоровья вне зависимости от времени года. Помочь иммунной системе справиться с этой важной функцией можно при соблюдении определённых правил, сообщила заведующая отделением аллергологии-иммунологии НИКИ детства, детский аллерголог-иммунолог Екатерина Никонова. Она рассказала, как снизить риск заражения ОРВИ и другими заболеваниями в начале весны.
«Необходимо своевременно лечить у ребёнка острые и хронические заболевания. При этом болеть ОРВИ и простудой лучше без использования иммуностимуляторов с недоказанной эффективностью. Лучше оставьте ребёнка дома и позвольте иммунной системе направить все силы на борьбу с заболеванием», – подчеркнула специалист, слова которой приводят в пресс-службе Минздрава Московской области.По её словам, детскую иммунную систему истощают переживания, тревога и стресс. Поэтому важно создать дома комфортную атмосферу, больше гулять, в удовольствие заниматься спортом, находить время на хобби и общение с ровесниками. Врач также посоветовала меньше времени проводить перед экраном компьютеров и гаджетов.
«Всегда старайтесь сбалансированно и разнообразно кормить детей. Ребёнку необходимы три полноценных приёма пищи в день и перекусы между ними. Для перекусов дома должны быть фрукты и овощи, сыр, творог и яйца – в них содержится витамин В12, недостаток которого приводит к раздражительности, депрессии и нервным расстройствам», – добавила врач.Дать ребёнку с собой в школу она рекомендовала зерновой хлеб, орехи, сыр, фрукты, воду, отвар шиповника или компот. А лучший помощник иммунитета – это сон.
«Для качественного и полноценного сна в спальне должно быть темно. В темноте вырабатывается мелатонин – гормон, восстанавливающий иммунную систему. Ребёнок должен спать ночью не менее 8-9 часов, а ложиться спать не позднее 22 часов. До семи лет ребёнку необходим дневной сон», – заключила Екатерина Никонова.В Министерстве здравоохранения Московской области напомнили, что 1 марта отмечается Всемирный день иммунитета. Первый весенний день выбран для этого праздника не зря. После зимы иммунная система человека более ослаблена и начинает давать сбои.
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Лора Луганская