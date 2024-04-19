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Стало известно, кому запрещены сырые овощи

Врач Мельникова не рекомендовала сырые овощи при хроническом гастрите и язве
19 апреля 2024, 18:44
Фото: iStock/Sarsmis

Фото: iStock/Sarsmis

Врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова заявила, что людям с хроническим гастритом и язвой противопоказаны к употреблению сырые овощи.
«Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), хронический гастрит, язвенная болезнь желудка, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки являются противопоказанием к употреблению сырых овощей с выраженными вкусовыми качествами — томаты, лук, чеснок, красный перец», — объяснила в беседе с Газета.ру Мельникова.

Она добавила, что из-за повышенного выделения агрессивной для слизистой соляной кислоты и высокого давления в желудке употребление таких продуктов может привести к долгой и болезненной изжоге.



Ранее диетолог Елена Соломатина заявила об опасности избытка витамина С для организма, так как это может спровоцировать развитие атеросклероза, а также камней в почках.

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#овощи
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#здоровье
Уролог Образцов раскрыл простые методы сохранить мужское здоровье после 30 лет
Уролог Образцов рекомендовал психотерапию и здоровый образ жизни
19 апреля 2024, 19:58

Фото: iStock/wutwhanfoto

Уролог и андролог Сергей Образцов заявил, что для сохранения мужского здоровья после 30 лет важно следить за своим ментальным и физическим состояниями.
Для восстановления их врач рекомендовал проходить психотерапию и вести здоровый образ жизни.

«Психотерапия для мужчин также важна, как и для женщин. Если у вас все в порядке с головой, вы вряд ли будете лезть куда не следует и следить за собой. Лечим депрессию, убираем стресс и дело в шляпе», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Образцов.

А врач аллерголог-иммунолог Алла Литовкина для профилактики аллергии на цветение растений посоветовала избегать контакта с аллергенами, носить электронные маски с индивидуальными фильтрами и проводить влажную уборку дома.

«Хорошо помогает промывание носа методом переливания, когда вода перетекает из одной ноздри в другую. Но перед этим стоит проконсультироваться с лор-врачом, потому что у таких промываний есть противопоказания», — добавила в беседе с «Вечерней Москвой» Литовкина.

Ранее врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова заявила, что людям с хроническим гастритом и язвой противопоказаны к употреблению сырые овощи.

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#зож
#здоровье
#рекомендации
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В Долгопрудном студенты МФТИ сдали 25 литров крови на донорской акции
19 апреля 2024, 18:21

Фото: Михаил Раскин

Донорскую акцию организовали в МФТИ Московский областной центр крови совместно с долгопрудненским отделением «Красного креста» в преддверии Всероссийского дня донора, участие в акции прияли 50 человек, они сдали 25 литров крови, передаёт корреспондент Михаил Раскин.
«Всего на сдачу крови записалось около 120 студентов, но некоторые получили отводы по уровню гемоглобина в крови или не смогли поучаствовать в акции по иным причинам», — отметила председатель долгопрудненского отделения общественной организации «Российский Красный Крест» Галина Киселёва.
Акция проводилась в холле концертного зала МФТИ. Перед донацией желающих сдать кровь взвешивали: донор должен весить не менее 50 кг. Сдавшие кровь получали в подарок печенье от дежуривших на акции членов организации «Волонтёры Победы». Кроме того, в организации мероприятия был задействован вожатский отряд «Фотон» и волонтёрская организация студентов «Мне не всё равно».

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#долгопрудный
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#донорская кровь
#акция
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Воробьёв анонсировал открытие нового здания поликлиники в Лобне в начале 2025 года
19 апреля 2024, 14:37

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Здание поликлиники №1, строительство которого продолжается в Лобне, начнёт принимать пациентов в I квартале будущего года. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который проверил ход работ и поговорил с сотрудниками.
«В микрорайоне Букино в марте 2023-го мы начали строить новый объект, который будет обслуживать в два раза больше жителей, чем принимает сейчас городская поликлиника – более 60 тыс. жителей пяти микрорайонов округа. Задача – сдать здание к концу года. Рассчитываем, что после установки необходимого оборудования уже в феврале – марте 2025 года начнётся прием. Проект долгожданный и будет очень востребован», – сказал глава региона.
Воробьёв отметил, что современная диагностика, грамотное лечение и профилактика – три слагаемых первичной медпомощи, которой ждут люди. Старые поликлиники всё это обеспечить в полной мере уже не могут.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Сейчас медучреждение работает в трёхэтажной постройке 1976 года и может принимать 335 пациентов в смену. После переезда мощность увеличится до 600.

Строящееся пятиэтажное здание в 10 раз больше старого – его площадь составит 12 тыс. кв. м. В нём будут работать поликлиника для взрослых, дневной стационар, клинико-диагностическая лаборатория, травматологический центр, отделения эндоскопической диагностики и медицинской реабилитации, профилактики и диспансеризации, а также два рентген-кабинета.

Также в новом здании разместят женскую консультацию с дневным стационаром и операционной. Кроме акушеров-гинекологов вести приём смогут маммолог и психолог. Откроются три кабинета УЗИ и кабинет КТГ.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Для жителей пяти микрорайонов Лобни – Катюшки, Букино, Москвич, Южный и Центральный – все медицинские услуги будут оказываться в одном месте.
«В новой поликлинике мы сможем аккумулировать в одном месте помощь для беременных. Часть второго этажа, 2 тыс. кв. метров, будет отдана женской консультации. Благодаря тому, что в новом здании заработает дневной стационар на 45 коек, мы сможем проводить малые операции по разным профилям. Пациенты будут проходить обследование, лечение или реабилитацию в течение дня и возвращаться домой», – поделилась главврач Лобненской больницы Виктория Тен.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Сегодня готовность объекта – 63%. Идут отделка помещений, монтаж инженерных сетей и лифтов.

Для работы на новом месте поликлиника укомплектована кадрами на 85%. Всего требуется 99 врачей. 80 сотрудников перейдут из старого здания, ещё 19 привлекут из кадрового резерва. Также осталось подобрать 38 медсестёр и фельдшеров.
«Я работаю в поликлинике почти семь лет. И коллеги, и пациенты – все мы очень ждём новое здание. Там, например, будет большой травматологический центр с лифтом, чтобы сразу направлять пациентов на пятый этаж в реабилитационное отделение. Новые кабинеты – большие и просторные. Узнав о строительстве новой поликлиники, к нам переезжают и устраиваются специалисты из Москвы», – рассказала заведующая городской поликлиникой №1 Татьяна Токарева.

В начале строительства нового здания поликлиники, в мае 2023-го, на встрече с губернатором жители пожаловались, что в Лобне нет аппарата МРТ. Поэтому было решено на базе старого здания, которое находится рядом, на улице Заречной, создать центр лучевой диагностики. После ремонта там можно будет сделать КТ и МРТ, маммографию, флюорографию и рентген. Работы начнутся в следующем году.


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#здравоохранение
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В Подмосковье запустили программу по реабилитации детей с аутизмом при помощи плавания
19 апреля 2024, 14:24

Фото: iStock/SbytovaMN

Программу по реабилитации детей с расстройством аутического спектра (РАС) запустил в Московской области благотворительный фонд олимпийского чемпиона, депутата регионального парламента Александра Легкова «Вместе — ЛЕГКО», сообщает пресс-служба фонда.
«Сейчас в проекте участвуют 16 детей с РАС из Сергиево-Посадского округа. Для них каждую неделю проводятся индивидуальные занятия с тренерами, имеющими опыт работы с детьми с особыми потребностями», — говорится в сообщении.
Александр Легков рассказал, что запустить проект в Сергиевом Посаде помогла Загорская ГРЭС. Занятия проводятся в бассейнах в Богородском и посёлке Реммаш.

«У нас пока есть два бассейна, нам выделили бесплатные часы. Загорская ГАЭС подключилась, чтобы оплачивать тренеров, потому что каждому ребенку нужен индивидуальный тренер. Скоро после капитального ремонта откроется бассейн в Пересвете, и я думаю, что мы сможем выделить бесплатные часы и там», — отметил Легков.
По его мнению, проект реабилитации через плавание надо запускать по всему Подмосковью. Кроме того, фонд «Вместе — ЛЕГКО» собирается запускать программы реабилитационных занятий танцами, настольным теннисом и прыжками на батуте.

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#сергиев посад
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#плавание
#реабилитация
#благотворительность
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Жительница Подмосковья 10 лет ходила с внутриматочной спиралью и чуть не погибла
19 апреля 2024, 13:10

Фото: пресс-служба Минздрава МО

55-летнюю женщину с болями в животе госпитализировали в Люберецкую больницу, диагностика показала, что у пациентки развивается заражение крови из-за установленной более десяти лет назад внутриматочной спирали, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Такое длительное ношение инородного тела привело к развитию гнойных процессов и тазового сепсиса — осложнения, которое возникает в результате распространения инфекции в брюшной полости. Также у пациентки было обнаружено расширение чашечно-лоханочной системы правой почки, которое грозило ей развитием инфекции мочевыводящих путей и нарушением почечной функции», — говорится в сообщении.
Пациентке провели антибактериальную терапию, а затем удалили спираль и матку вместе с гнойными образованиями. Сейчас женщина чувствует себя хорошо и выписана на амбулаторное лечение.

Врачи напоминают, что женщинам рекомендуется посещать гинеколога не реже раза в год, особенно контроль важен при наличии внутриматочной спирали. Отмечается также, что средний срок ношения такой спирали, как правило, не должен превышать пяти лет.

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#здоровье
#медицина
#минздрав мо
#хирург
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В Подмосковье с начала года стали донорами около 30 тысяч человек
19 апреля 2024, 11:21

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 30 тысяч человек сдали донорскую кровь в Московской области с начала текущего года, причём более 6 тысяч из них впервые стали донорами, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«В Подмосковье ежегодно растёт количество людей, готовых стать донорами. Так, в прошлом году кровь и её компоненты сдали более 55 тыс. человек. А с начала этого года донорами стали почти 30 тысяч человек, из которых свыше 6 тысяч сдали кровь впервые», — сказал министр здравоохранения региона Алексей Сапанюк.
Он также напомнил, что после того, как произошёл теракт в «Крокус Сити Холле», люди массово откликнулись на призыв сдать кровь для пострадавших, благодаря чему в подмосковных больницах не был исчерпан её запас.

В Московской области сдать донорскую кровь можно в региональном Центре крови, его подразделениях в Орехово-Зуеве, Подольске, Воскресенске и Щёлкове, а также на выездных донорских акциях. Кроме того, пункты приёма крови есть в 22 окружных больницах.

Подробную информацию о сдаче крови можно узнать на портале «Доноры Подмосковья» и в координационном центре донорства крови по телефону: 7 (495) 305-77-00.

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#донор
#донорская кровь
#минздрав мо
#здравоохранение
#медицина
#московская область
#подмосковье
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Сall-центр «Стань мамой в Подмосковье» принял с начала года более 63 тыс. звонков
19 апреля 2024, 11:04

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 63,4 тыс. звонков приняли операторы call-центра «Стань мамой в Подмосковье» с начала текущего года, это примерно на 2,3 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Специалисты call-центра рассказывают о системе родовспоможения в регионе, о том, какими возможностями обладают наши медицинские учреждения, о необходимых документах и многом другом», — рассказал глава регионального минздрава Алексей Сапанюк.
Он добавил, что из 64 тысяч звонков около 5,3 тыс. были сделаны из других регионов России.

Call-центр «стань мамой в Подмосковье» принимает звонки по номеру: 7-800-550-30-03 семь дней в неделю с восьми утра до восьми вечера. Звонок бесплатный.

Кроме того, полная информация о системе родовспоможения в регионе размещена на портале «Стань мамой в Подмосковье».

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#медицина
#здравоохранение
#минздрав мо
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Названы продукты, которые эффективно снижают уровень «плохого» холестерина в крови
Daily Mail: орехи, авокадо и лосось снижают уровень холестерина в организме
19 апреля 2024, 03:02

Фото: istock / Atstock Productions

Орехи, бобовые, лосось, авокадо и оливковое масло снижают уровень холестерина в организме. Об этом рассказали диетологи из США Эмили Кайл и Джулия Зумпано и австралийский специалист по правильному питанию Рани Полак в беседе с Daily Mail.
Как утверждают эксперты, обогащенные белком и клетчаткой продукты лучше всего снижают уровень холестерина. К ним относятся орехи, бобовые и семена. Стоит добавить в рацион миндаль, фундук, фисташки, фасоль, ячмень, коричневый рис, чечевицу, кунжут, семена тыквы и подсолнечника.

Польза этих продуктов заключается в насыщении организма полезными жирами, то есть липопротеинами высокой плотности (ЛПВП).

ЛПВП являются единственной фракцией холестерина, которые считается «хорошим». Полезными жирами насыщены лосось, скумбрия, авокадо и оливковое масло.

Специалисты отметили, что вышеназванные продукты нужно сочетать с овощами, богатыми клетчаткой — растительными пищевыми волокнами. Они связываются с жирами в кишечнике и помогают снизить всасывание холестерина, тем самым устраняя его излишки.

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#врач
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#семена
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Доктор Мясников помог потерявшей сознание в аэропорту Дубая туристке
18 апреля 2024, 22:23

Фото: Istockphoto / aksphoto

Доктор Александр Мясников помог россиянке, упавшей в обморок в аэропорту Дубая, сообщает телеграм-канал Mash.
74-летней женщине из России стало плохо от теплового удара. Туристы третий день не могут покинуть Объединённые Арабские Эмираты после сильнейшего ливня.
«Самолётов нет, очереди за билетами для переноса рейса – минимум на семь часов ожидания. Пассажиры авиакомпании Emirates жалуются, что им предложили лишь один ваучер на питание, которое к тому же почти закончилось, как и деньги у некоторых туристов. Им не хватает даже на воду. Сотрудников перевозчика или аэропорта на стойках нет. Рейс переносят каждый час», – информирует телеграм-канал.
На выложенном видео доктор Мясников оказывает лежащей на полу женщине первую помощь. Затем он следит за действиями подоспевших местных медиков, которые размещают пациентку на носилках.

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