Стало известно, кому запрещены сырые овощи

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Врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова заявила, что людям с хроническим гастритом и язвой противопоказаны к употреблению сырые овощи.
«Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), хронический гастрит, язвенная болезнь желудка, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки являются противопоказанием к употреблению сырых овощей с выраженными вкусовыми качествами — томаты, лук, чеснок, красный перец», — объяснила в беседе с Газета.ру Мельникова.Она добавила, что из-за повышенного выделения агрессивной для слизистой соляной кислоты и высокого давления в желудке употребление таких продуктов может привести к долгой и болезненной изжоге.
Ранее диетолог Елена Соломатина заявила об опасности избытка витамина С для организма, так как это может спровоцировать развитие атеросклероза, а также камней в почках.
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Мелисса Тимофеева