В Подмосковье запустили программу по реабилитации детей с аутизмом при помощи плавания

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Программу по реабилитации детей с расстройством аутического спектра (РАС) запустил в Московской области благотворительный фонд олимпийского чемпиона, депутата регионального парламента Александра Легкова «Вместе — ЛЕГКО», сообщает пресс-служба фонда.
«Сейчас в проекте участвуют 16 детей с РАС из Сергиево-Посадского округа. Для них каждую неделю проводятся индивидуальные занятия с тренерами, имеющими опыт работы с детьми с особыми потребностями», — говорится в сообщении.Александр Легков рассказал, что запустить проект в Сергиевом Посаде помогла Загорская ГРЭС. Занятия проводятся в бассейнах в Богородском и посёлке Реммаш.
«У нас пока есть два бассейна, нам выделили бесплатные часы. Загорская ГАЭС подключилась, чтобы оплачивать тренеров, потому что каждому ребенку нужен индивидуальный тренер. Скоро после капитального ремонта откроется бассейн в Пересвете, и я думаю, что мы сможем выделить бесплатные часы и там», — отметил Легков.По его мнению, проект реабилитации через плавание надо запускать по всему Подмосковью. Кроме того, фонд «Вместе — ЛЕГКО» собирается запускать программы реабилитационных занятий танцами, настольным теннисом и прыжками на батуте.
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Лев Каштанов