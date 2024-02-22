Углублённую диспансеризацию за год прошли около 500 тысяч жителей Подмосковья

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Более 490 тысяч жителей Московской области прошли в 2023 году углублённую диспансеризацию, направленную на выявление патологий, вызванных коронавирусом, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Углублённая диспансеризация помогает выявить спровоцированные коронавирусом эндокринные заболевания, патологии сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и другие. В прошлом году такую диспансеризацию прошли более 490 тыс. жителей региона и ещё 80 тысяч – с начала этого года», — сказала первый зампред подмосковного правительства Светлана Стригункова.Углублённая диспансеризация проводится в два этапа. На первом пациенту делают рентген грудной клетки, общий и биохимический анализ крови, измеряют насыщенность крови кислородом и ряд других исследований. В случае необходимости пациента направляют на второй этап диспансеризации, который включает в себя кардиограмму, компьютерную томографию лёгких и дуплексное сканирование вен на ногах.
Читайте также:
Врачи в Раменском удалили у пациента опухоль мозга размером с грецкий орех
В Подмосковье до конца года заработает ещё 16 цифровых флюорографов
В Подмосковье за год провели более 2 млн телемедицинских консультаций
Лев Каштанов