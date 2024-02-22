Углублённую диспансеризацию за год прошли около 500 тысяч жителей Подмосковья

60-летний мужчина поступил в Жуковскую больницу с жалобами на резкую боль в животе, исследование показало, что у пациент находится в смертельной опасности, так как у него разорвалась аневризма брюшной аорты и идёт сильнейшее кровотечение. Пациента спасла экстренная операция, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.