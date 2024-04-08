В Центре генных дерматозов за три года вылечили 250 детей с редкими заболеваниями кожи

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Лечение в Научно-исследовательском клиническом институте детства за три года прошли около 250 детей с редкими заболеваниями кожи. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Три года назад на базе НИКИ детства открылся Центр генных дерматозов. Там проходят лечение дети с редкими генетическими заболеваниями кожи – буллёзным эпидермолизом, или так называемый «дети-бабочки», ихтиозом, или «дети-рыбки» и другими.
Пройти лечение в дневном стационаре Центра генных дерматозов можно по направлению лечащего врача. Лечение бесплатное и проводится по полису ОМС. Всю необходимую информацию для родителей детей с редкими заболеваниями можно найти на портале «Детство».
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«С такими пациентами работает мультидисциплинарная команда врачей, в которую входят педиатр, дерматолог, иммунолог-аллерголог, гастроэнтеролог, отоларинголог, кардиолог, диетолог, сурдолог и другие специалисты. Кожа таких детей очень хрупкая, и работать с ними может не каждый врач. Всего за три года работы лечение в нашем центре прошли порядка 250 детей», – рассказала руководитель Центра генных дерматозов НИКИ детства, врач-дерматовенеролог Ольга Орлова.
Пройти лечение в дневном стационаре Центра генных дерматозов можно по направлению лечащего врача. Лечение бесплатное и проводится по полису ОМС. Всю необходимую информацию для родителей детей с редкими заболеваниями можно найти на портале «Детство».
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Лора Луганская