В Солнечногорске после капремонта открыли обновлённую центральную поликлинику

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В солнечногорском микрорайоне Рекинцо завершился капитальный ремонт центральной поликлиники, сообщил в пресс-службе подмосковного Минздрава. Медучреждение обслуживает более 50 тыс. жителей и рассчитана на 1,2 тыс посещений в смену.
«Жители Подмосковья должны получать медицинскую помощь в комфортных условиях, поэтому в регионе реализуется масштабная программа ремонта медицинских организаций. Для удобства пациентов всё тяжёлое медоборудование в поликлинике перевели на первый этаж. Кроме того, в Солнечногорскую поликлинику в этом году планируют приобрести новый МРТ-аппарат взамен действующему», – рассказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.После ремонта здание полностью обновлено, инфраструктура выполнена по современному региональному стандарту «Наша поликлиника». В помещении появились комфортные зоны ожидания, установлена удобная навигация.
Также в медорганизации работают кабинеты вакцинации и «Справка в один шаг», проводятся профосмотры, функционирует дневной стационар. Помимо того, в поликлинике действует Центр амбулаторной онкологической помощи.
Читайте также:
В Подмосковье составили рейтинг округов по укомплектованности врачами
Названы самые востребованные меры поддержки медиков в Подмосковье
В медучреждения Подмосковья за год пришли работать более 5,5 тыс. врачей
Лора Луганская