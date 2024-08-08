В Подмосковье с начала года донорами стали около 46 тыс. человек

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Почти 46 тысяч человек стали донорами крови и её компонентов в Московской области с начала текущего года, при этом 12 тысяч из них впервые сдали донорскую кровь, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Каждый год мы наблюдаем рост числа людей, готовых стать донорами крови и её компонентов. Так, в этом году донорами впервые стали 12 тысяч человек — это на 3,4 тыс. человек больше, чем за такой же период прошлого года», — отметил исполняющий обязанности главврача Московского областного центра крови Глеб Марнов.Он добавил, что большинство доноров сдают кровь безвозмездно.
В министерстве напомнили, что донорскую кровь можно сдать в Московском областном центре крови, а также в его подразделениях в Орехово-Зуеве, Подольске, Воскресенске и Щёлкове. Кроме того, в Подмосковье регулярно проводятся выездные донорские акции.
Читайте также:
В подмосковной деревне Колычево началось строительство ФАПа
В Курскую область прибыли семь бригад скорой помощи из Подмосковья
Вы можете не заметить тихий инсульт: невролог Щипицина назвала главные признаки
Лев Каштанов